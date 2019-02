Trimble synchroniseert data en herkent werktuig

Trimble introduceert Auto Sync; software die data realtime synchroniseert tussen displays.

Met Auto Sync van Trimble wordt data – perceelsgegevens zoals grenzen en lijnen voor spuiten of zaaien – automatisch gesynchroniseerd tussen de displays op alle machines die op een bedrijf aanwezig zijn.

Lees verder onder de foto

Er is geen limiet aan het aantal displays dat gekoppeld kan worden aan Auto Sync, alle displays worden gekoppeld aan het Trimble-account. - Foto's: Trimble

Die synchronisatie, die voorheen niet mogelijk was, biedt meerdere voordelen. Om te beginnen werkt iedereen op het bedrijf met exact dezelfde data voor 1 perceel.

Altijd dezelfde data voor 1 perceel

“In veel gevallen geven werknemers op een boerenbedrijf een databestand van hetzelfde perceel een andere naam. Door de automatische synchronisatie wordt meerdere keren opslaan van dezelfde data voorkomen, en werkt iedereen op het bedrijf met exact dezelfde dataset voor een perceel. Daarbij gaat het vooral om de grenzen en lijnen op het perceel”, zegt Trimble.

Beste chauffeur bepaalt grenzen en lijnen

Een ander voordeel is dat met Auto Sync geregeld kan worden dat slechts 1 persoon de data kan genereren of aanpassen. “Zo kun je ervoor zorgen dat de beste chauffeur op het bedrijf degene is die de lijnen en grenzen kan opslaan in het systeem”, aldus Trimble.

Er is geen limiet aan het aantal displays dat gekoppeld kan worden aan Auto Sync, alle displays worden gekoppeld aan het Trimble-account. Auto Sync is leverbaar voor Precision-IQ van Trimble (de TMX-2050 and GFX-750 displays), vanaf het voorjaar.

Bluetooth-module voor werktuigherkenning

Ook nieuw van Trimble is Balise Bluetooth: een goedkope Bluetooth-module – Trimble spreekt van circa 30 euro – die op een werktuig geplaatst kan worden. Dankzij die Bluetooth-module herkent de Precision-IQ-terminal in de trekker welk werktuig er aangekoppeld is, inclusief alle bijbehorende gegevens, zoals de werkbreedte, nadat je dit 1 keer ingesteld hebt.