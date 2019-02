Trekkerverkoop 2018 daalt 5 procent

Over heel 2018 werden er in Nederland 2.820 landbouwtrekkers verkocht. Dat zijn er 151 minder dan in 2017, een afname van 5%.

Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom. Dat er in 2018 minder trekkers werden verkocht, werd ook verwacht vanwege de aankomende ‘Mother Regulation’, waardoor trekkers in 2018 duurder werden. Over de afgelopen 12 jaar werden er gemiddeld 3.222 trekkers verkocht in Nederland. 2018 ligt daar 12,5% onder.

Marktaandelen 2017: John Deere stijgt

Tegelijk met de jaarcijfers van 2018, geeft Fedecom, met 1 jaar vertraging, de marktaandelen vrij van 2017. Kijkend naar de marktaandelen in 2017 en vergelijkend met de marktaandelen in 2016, mag je stellen dat John Deere het meeste plust. In 2016 verkocht dit merk 487 trekkers. In 2017 verkocht John Deere er 591: dat is een plus van 104 trekkers, oftewel 21%.

Met 601 trekkers is New Holland marktleider en heeft een marktaandeel van 20,2%. De top-5 meest verkochte merken wisten ook nog eens sterker te scoren. Je zou daaruit de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat de meest verkochte merken nog meer markt winnen.

Toelichting grafieken Case New Holland Industrial (CNHi) met de merken New Holland, Case IH en Steyr verkocht in 2017 in Nederland 1.019 trekkers; Agco (Fendt, Massey Ferguson en Valtra) 906 trekkers en John Deere 591 trekkers. Laatste is de enige die zijn marktaandeel fors verbeterde. Opvallend: twee derde van de verkochte trekkers komen van CNHi en Agco, meer dan de helft van alle trekkers naar CNHi, Agco en John Deere.

Één van de weinige merken die sinds 2014 haar marktaandeel ziet stijgen, is Massey Ferguson. In 2014 was haar marktaandeel amper 8%, eind 2017 stond deze op ruim 11%.

New Holland ook grootste bij de kleintjes

De markt in Nederland wordt verdeeld door 22 trekkermerken. Van die 22 merken zijn er 9 die er niet toe doen bij de verkoop van de gangbare smalspoor- en landbouwtrekkers. Onder die 9 zijn ook Landini, McCormick en JCB waarvan wel bekend is dat er nieuwe worden verkocht, maar waarvan geen aantallen worden doorgegeven aan Fedecom.

Onder die 9 heb je ook de trekkermerken als Carraro, Ferrari, Iseki, Kioti, Shibaura en Yanmar. Deze tellen alleen mee in de zogenoemde categorie ‘compacte’ trekkers. Dat zijn de kleinste trekkertjes die voornamelijk aftrek vinden in het tuin- en parksegment en tellen niet mee bij voorgenoemde cijfers. Fedecom houdt het ‘compacte’ segment apart bij. In 2018 werden er daarvan 629 stuks verkocht, 25 stuks meer dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Over 2017 is New Holland ook marktleider (23%), gevolgd door Shibaura (18%), Kioti (16,1%), Kubota (15,4%) en John Deere (13,8%).

Meer dan de helft naar 3 grootmachten

Kijkend naar de trekkerverkoop per concern, dan zie je dat het Italiaanse Case New Holland Industrial (CNHi) met de merken New Holland, Case IH en Steyr met 1.019 stuks leidt in Nederland. Agco, het moederbedrijf van Fendt, Massey Ferguson en Valtra, verkocht over 2017 in totaal 906 trekkers. Op de derde plaats John Deere met 591 trekkers. Opvallend: meer dan de helft van alle verkochte trekkers vloeien terug naar deze 3 grootmachten: CNHi, Agco en John Deere.