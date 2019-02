Sima-nieuws (9): Kverneland met granulaatstrooier

Kverneland komt met een elektrische microgranluaat-doseerunit voor de zaaielementen Optima HD en SX.

Deze past ook op de SX-zaaielementen. Met deze noviteit won Kverneland op de SIMA een bronzen medaille.

De bijzonderheid is dat eenvoudig de doseringsring is te wisselen, zonder granulaat te morsen op de grond, zelfs als de bakken vol zitten. De doseerunit voor microkorrels en microbemesting is zo ontworpen dat deze aan de achterkant van het zaai-element is geplaatst en biedt een inhoud van 17 liter.

Isobus-gestuurd

Het wordt elektrisch aangedreven en Isobus-gestuurd. De doseerunit bestaat uit een slijtvaste kunststof behuizing en verwisselbare celwielen van roestvrij staal, die een nauwkeurige dosering van de microkorrels garanderen. Er zitten 4 celringen bij, drie voor verschillende volumes en een vierde voor slakkenkorrels.

De bijzonderheid is dat eenvoudig de doseringsring is te wisselen, zonder granulaat te morsen op de grond, zelfs als de bakken vol zitten. - Foto's: Mark Pasveer

De Optima SX is een vorig jaar gelanceerd highspeed-zaaielement. Deze kan mais, zonnebloemen, sojabonen, suikerbieten en koolzaad zaaien met snelheden tot 18 kilometer per uur.

Zaaihuis onder druk

Het zaaielement heeft veel weg van bijvoorbeeld de nieuwe Gaspardo Chrono en de Väderstad Tempo. Het zaaihuis staat onder druk. De zaden worden zodoende door de luchtstroom met 70 kilometer per uur in de voor geblazen. De fijngevoelige zaden worden opgevangen en beschermd door een zacht wieltje.

Door de geringe wrijving in het zaaihuis is er weinig kracht nodig en kan de Optima SX high speed zaai-rij zonder extra uitrusting zoals een elektrische generator werken.

Geocontrol en Geoseed

De Optima SX high speed zaaimachine draait op Isobus en heeft Geocontrol en Geoseed, zelfs op hogere snelheden. Met de Geocontrol en GPS, is elke elektrisch aangedreven zaai-rij automatisch aan- of uitgeschakeld op de exacte plaats zodat er geen overlap is en geen gemiste zaden.

Geoseed maakt het mogelijk om in een patroon te zaaien; parallel of ruitvorm. Het voordeel hiervan is dat alle planten evenveel beschikking hebben tot voeding, water en zon zodat ze gelijkmatig kunnen groeien tot een sterke gewas populatie.

Nieuw vals zaaibedsysteem van Väderstad

Väderstad zegt een nieuw vals zaaibedsysteem ontwikkeld te hebben. Namelijk een zeer oppervlakkige bodembewerking met zogenoemde crosscutterschijven. Dit zijn gewelfde schijven, die de grond slechts 2 centimeter diep bewerken. Normale schijven bewerken de grond zo’n centimeter diep.

45 cm schijven

De crosscutterschijven hebben een diameter van 45 centimeter, en zijn door de golvende vorm 11,5 centimeter breed. Elke schijf is 12,5 centimeter uit elkaar geplaatst, maar doordat ze in een hoek zijn geplaatst, is er toch gehele overlap.

De crosscutterschijven hebben een diameter van 45 centimeter, en zijn door de golvende vorm 11,5 centimeter breed.

De basis van de nieuwe machine is een Carrier, met eerst messenwalsen, gevolgd door twee rijen crosscutter-schijven, gevolgd door een aandrukwals. De machine is ontwikkeld om bijvoorveeld koolzaadopslag mechanisch te kunnen bestrijden, door een vals zaaibed te maken.

Als koolzaad circa 4 centimeter diep ligt, kiemt het niet. Het kiemt alleen als het maximaal 2 tot 2,5 centimeter diep is gezaaid. Door de bovenste 2 centimeter van de grond te roeren, ontwikkeld het zaad in de bovenste 5 centimeter toch. Een tweede bewerking twee weken later vernietigt dan de opgekomen kiemplantjes.