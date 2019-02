Sima-nieuws (8): trekkermerk Basak naar Europa

Het Turkse Basak wil met een moderne tier 4 final-trekker marktaandeel in West-Europa verwerven.

De fabrikant exporteert nu trekkers in 20 landen, de meeste naar Aziatische en Afrikaanse landen. Maar dat zijn vooral eenvoudige types zonder enige luxe. Op de Sima-stand pronkt de 5.120. Een blitse trekker met een vermogen van 120 pk, waarmee het gezien mag worden.

Op de Eima in november toonde Basak de 5.120 ook al, met geblindeerde cabine. Toen zei het project om West-Europa te betreden tijdelijk te bevriezen, vanwege de lira-crises. Het bedrijf heeft zich inmiddels bedacht, zo bevestigt marketeer Tarik Özeler van Basak.

Basak oogt goed afgewerkt

De trekker oogt goed afgewerkt. Basaks poging lijkt in ieder kansrijker dan de pogingen van Arbos en Mancel. De serie bestaat uit drie types van 90 tot 120 pk. In het vooronder ligt een 3,6 liter Deutz. De elektronische hef is van Bosch en tilt 5,5 ton. De transmissie telt 32 versnellingen voor- en achteruit.

Tussen de € 40.000 en € 50.000

Özeler denkt dat de trekker ergens tussen de € 40.000 en € 50.000 gaat kosten. De fabrikant zegt in gesprek te zijn met 2 Nederlandse bedrijven, die interesse hebben Basak-importeur te worden. Binnenkort wordt bekend met welk bedrijf Basak in zee gaat.