Sima-nieuws (6): traploze viercilinder bij Case IH

Trekkerfabrikant Case IH introduceert een nieuwe trekkerserie: de Versum.

De trekker wordt gebouwd in Italië, en is net iets groter dan de bestaande Luxxum-trekker. De compleet nieuwe serie bestaat uit vier modellen waarbij de typenummers corresponderen met het nominale motorvermogen: de 100, 110, 120 en 130. Er ligt een viercilinder 4,5-liter FPT-motor in. Er passen achterbanden onder tot maximaal 1,75 meter.

De Versum is grofweg 7.000 euro duurder dan een –wat vermogen betreft- vergelijkbare Luxxum. Het verschil tussen die twee, is dat de wielbasis van de Versum een paar centimeter langer is, een luxere cabine heeft (à la Maxxum) en een traploze transmissie heeft. Eind april begint de levering.

Instapmodel zelfrijdende Kuhn-mengwagen

Machinefabrikant Kuhn introduceert een nieuwe, zelfrijdende mengwagen. Op de beurs staat het ‘Intense’-model, dat is de meest luxe uitvoering. Hiervan is slechts de cabine vernieuwd; het glasoppervlak is vergroot en details zijn verbeterd. Die cabine plaatst Kuhn nu op alle zelfrijdende mengwagens.

Ook is er nu een nieuw instapmodel. Op het oog is deze hetzelfde als de Intense. Deze is afwezig op de beurs. Wie hiervoor kiest, houdt 20.000 euro in de knip. De mengwagen rijdt dan maximaal 25 km/u in plaats van 40. En hoewel beide modellen hetzelfde motorblok hebben, ontvangt het instapmodel 90 pk aan de vreeskop in plaats van 130, vanwege een kleinere hydrauliekpomp.

Lichte zescilinder bij New Holland

New Holland introduceert een nieuw trekkertype: de T6.160 Elektro Command. Dit is een zescilindertrekker met exact hetzelfde motorvermogen als een T6.165-viercilinder (namelijk 168 pk mét boost). De zescilinder is bruto 3.000 duurder dan de viercilinder-variant. Voor dat geld heb je wel het motorgeluid en de karakteristiek van een zescilinder.

De T6.160 is er alleen als Elektro Command. Vanaf 2020 komt er een Fase 5-model.

New Holland kreeg langere tijd vraag naar dit model, maar kon dit type niet leveren omdat motorenfabrikant FPT een zescilinder met weinig vermogen niet kon bouwen. Nu wel. Volgens New Holland zijn er veel gebruikers die het oudere T6-model gebruiken en graag weer een lichte zescilinder terug kopen.