Sima-nieuws (4): Mancel met westerse componenten

Misschien wel hét nieuws op de Sima is het nieuwe merk Mancel.

Het topmodel van Mancel, de F5-145 viercilinder van 140 pk, is van buiten een nette Westerse trekker. In de cabine ziet het er wat soberder uit met losse monitoren, een forse rijhendel, standaard Bosch hef en mechanische hendels voor de hydrauliek.

Gebouwd door YTO

De trekker wordt gebouwd door YTO in de transmissiefabriek in Saint-Dizier. Deze fabriek was eerder in handen van Argo (McCormick) en daarvoor van Case IH. Mancel maakt veel gebruik van bekende Westerse componenten. Zo is er een FPT (CNH) motor, geveerde vooras van Carraro, MX fronthef, Pateer hefcomponenten, Bosch electronica en Manip voorlader.











4 powershifttrappen

De transmissie biedt naar keuze een 16V/12A of 32V/24A bak met 4 powershifttrappen. Topsnelheid is 40 km/uur. Er zijn 2 aftakassnelheden (540/1000 tpm) en load sensing hydrauliek (128 l/min). Prijzen zijn nog niet bekend maar zullen lager liggen dan van de Westerse merken, belooft een marketing manager. De eerste trekkers zijn begin 2020 te koop in Frankrijk.