Sima-nieuws (3): Grove-druppeldop voor pulsmodulatie

Agrotop heeft doppen in verschillende afgiftematen voor spuiten met pulsmodulatiesystemen (pms).

Het Duitse Agrotop rekent erop dat deze zogeheten Softdropdoppen in de 90% driftreductieklasse vallen bij 3 bar werkdruk. Voor Nederland moet dit nog onderzocht worden.

Driftmodulatiesysteem

Bij een wordt – bij een gelijkblijvende werkdruk – de dop met een hoge frequentie geopend en gesloten. Door de verhouding te wijzigen tussen de tijd waarin de dop gesloten en geopend is, verandert de afgifte.

Agrotop rekent erop dat deze Softdropdoppen - hier in een sterk vergrote versie - in de 90% driftreductieklasse vallen bij 3 bar werkdruk. - Foto: Joost Stallen

Een manier om het aandeel driftgevoelige druppels in een spuitdop te verminderen is het inlaten van lucht in de dop. De lucht wordt dan door venturiwerking in de dop gezogen. Dit kan echter niet in combinatie met een pulsmodulatiesysteem.

Tweekamerdop

Agrotop loste dit op door een met een tweekamerdop, met twee naast elkaar liggende kamers. Hier komt verder geen luchtaanzuiging bij kijken.

De doppen zijn leverbaar in de (ISO)-afgiftemaat 04, 06, 08 en 10, deze afgifte past bij gebruik van de doppen in een conventionele spuit.