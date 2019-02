Sima-nieuws (11): Kemper pick-up voor Claas Jaguar

Kemper toont op de Sima een graspick-up, die past aan een Claas Jaguar-hakselaar. Verder: Deere showt een nieuw, groot motorblok, Sulky toont 2 prototype zaaimachines ven SDF introduceert een nieuwe Same Dorado.

Kemper, de Duitse fabrikant van voorzetstukken, toont op de Sima een prototype. Het gaat om een graspick-up, die past aan een Claas Jaguar-hakselaar. Kemper gaat hiermee de concurrentiestrijd aan met Claas’ eigen pick-up.

Ophangzijde aangepast aan invoer Jaguar

In feite is deze rode C3003 Maximum hetzelfde als de pick-ups zoals Kemper die levert voor Fendt en voor John Deere (in het geel). Echter, de ophanging is totaal anders. Kemper heeft nu de ophangzijde nu aangepast aan de invoer van een Jaguar.

DFze rode C3003 Maximum is hetzelfde als de pick-ups zoals Kemper die levert voor Fendt en voor John Deere (in het geel). Echter, de ophanging is totaal anders. - Foto's: Mark Pasveer

De nieuwe pick-up zal uitsluitend leverbaar zijn als ‘Heavy Duty’ uitvoering, dat wil zeggen dat de tanden en kettingen iets dikker zijn dan de standaard uitvoering die Kemper levert aan Deere en Fendt. Hierbij is dit een optie.

Geleidelijke gewasinvoer

Volgens Kemper onderscheidt de C3003 zich met een constante, geleidelijke gewasinvoer. Ook kan de pick-up enkele graden pendelen ten opzichte van de invoer. Naar verwachting zijn de nieuwe Kemper-pick-ups leverbaar in november.

Deere 13.6 liter Stage V-motor

Deere showt een nieuw, groot motorblok. De PowerTech 13.6L is een zescilinder dieselmotor met maar liefst 13.6 liter motorinhoud. Het blok voldoet aan de Stage 5 emissienorm middels een dieselpartikelfilter, dieseloxidatiekatalysator en SCR (Ablue).

De nieuwe krachtbron van Deere voldoet aan de Stage 5 emissienorm middels een dieselpartikelfilter, dieseloxidatiekatalysator en SCR.

Er zijn 2 varianten: de PWS met 400 tot 550 pk, en het topmodel PSS, goed voor 525 tot zelfs 685 pk. Ook het koppel van de PSS is indrukwekkend, met 2.510 Nm of 3.050 Nm. Het blok weegt 1.488 kg.

Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe krachtbron in komt te hangen. Deere denkt aan een aardappelrooier, maar wil het motorblok ook in eigen machines plaatsen. Denk hierbij vooral aan de zware 9R-kniktrekker, waar nu nog een Cummins-motor in ligt.

Sulky zaaimachines

Werktuigfabrikant Sulky toont 2 prototype zaaimachines op de Sima. Het zijn pneumatische zaaimachines in combinatie met een rotorkopeg. De ene is een Master P30. Dit is een eenvoudige en robuuste machine volgens de leverancier.

De Sulky Progress P50 is een geavanceerde, 4 meter brede zaaicombinatie.

Via Isobus te bedienen

Het andere prototype (op de foto) krijgt als typeaanduiding de Progress P50, en dit is een geavanceerde, 4 meter brede zaaicombinatie. De gehele machines is standaard via Isobus te bedienen, vanuit de trekker of vanaf een iPad. Bijzonder is dat de machine optioneel 3 zaadtanks krijgt. Hiermee kun je dus zaaizaden combineren (koolzaad en veldbonen bijvoorbeeld) én kunstmestkorrels tegelijk bij zaaien.

De huidige zaaicombinatie, de Xeos, gaat uit productie. Op de Agritechnica wil Sulky meer details vrijgeven over de twee nieuwe zaaicombinaties.

Moderne Same Dorado

Trekkerbouwer SDF introduceert een nieuwe Same Dorado. Het bestaande model is eenvoudig en wordt gebouwd in Turkije. De nieuwe Dorado komt uit Italië en is behoorlijk luxer, met motorvermogens van 75 tot 102 pk.

De nieuwe Same Dorado wordt gebouwd in Italië en heeft motorvermogens van 75 tot 102 pk.

Elektronische hefbediening

De trekker met 30x15 (of optie: 45x45-bak) rijdt maximaal 40 kilometer per uur. Ook is er nu optioneel een elektro-hydraulische omkeershuttle. En er is nu een elektronische hefbediening en een drietrapspowershift. De 2 zwaarste modellen worden aangedreven door een FARMotion 3.8-liter viercilindermotor. Daarnaast zijn er 2 driecilinders.

De hef tilt 3.600 kg. De trekkers wegen slechts 3.200 en 3.300 kg. In Deutz-Fahr-termen is dit een D5.

Traploze Frutteto nu nog smaller

Op de stand van SDF staat een nieuwe variant van de luxe, traploze Frutteto-trekker. Dit nieuwe model is maar 1,07 meter breed. De trekker is verder gelijk aan de ‘bredere’ smalspoortrekker die SDF vorig jaar introduceerde.

Het nieuwe model is maar 1,07 meter breed.

Enige consequentie is dat de maximale bandenmaat beperkt is tot R24. De Frutteto CVT is luxe uitgevoerd met standaard een loadsensing-pomp die 100 liter per minuut levert.

Lamborghini-uitvoering

Tevens staat er op de Sima voor het eerst een Frutetto CVT-trekker in witte Lamborghini-uitvoering. De trekker is volledig gelijk aan de Deutz-Fahr traploze smalspoortrekker.

Ook op de Sima: deze Frutetto CVT-trekker in witte Lamborghini-uitvoering.

Goedkope smalspoortrekker van Solis

Trekkerbouwer Solis uit India introduceert een nieuwe smalspoortrekker. In feite gaat het om een facelift van het bestaande model. De motorkap van de 75N is nu vooral moderner vormgegeven. Daarbij is ook de cabine opnieuw ontworpen. Er is nu een vlakke vloer, en de airconditioning heeft meer capaciteit.

De motorkap van de 75N is nu vooral moderner vormgegeven.

Technisch is er geen vernieuwing: de Solis wordt aangedreven door een 75 pk viercilinder, gekopeld aan een Carraro-versnellingsbak 12x12. Opvallend: op de Franse markt is de brutoprijs van deze trekker € 23.000.

Sportvelgen voor trekkers

Je trekker ‘pimpen’ met sportvelgen kan nu dankzij het Oekraïnse wielen- en bandenbedrijf Soyuz Diagen. ”Het heeft totaal geen functie, maar ziet er gewoon leuk uit”, zegt Stanislav Naphkanko van Soyz Diagen.

De velgen zijn ontworpen door de designstudio Volya. Er zijn 3 modellen te krijgen in 3 kleurencombinaties én in alle gangbare inch-maten.

Er zijn 3 modellen te krijgen in 3 kleurencombinaties én in alle gangbare inch-maten.

Co-auteur: Frits Huiden