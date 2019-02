Samenwerking Mechan Next en Harvest 4 You

Het in Veghel gevestigde Harvest 4 You gaat samen met streekgenoot Mechan Next in Boxtel. Met elkaar bieden ze een breed assortiment jong gebruikte trekkers en oogstmachines.

Eigenaar Hans Bekx van Harvest 4 You nam deze beslissing om de bewegende markt ook de komende jaren van dienst te kunnen zijn. Een jaar of 5 geleden startte hij zijn handel in jong gebruikte hakselaars. En recent opende Mechan een occasioncenter voor jong gebruikte trekkers in Boxtel onder de naam Mechan Next. Beide bedrijven werken vanaf januari samen.

Gezamenlijk oplossingen bieden

Volgens Bekx kwam het steeds vaker voor voor dat klanten op zoek waren naar een compleet jong gebruikt machinepakket op maat, dus naast oogstmachines óók in jong gebruikte trekkers en machines. Die kunnen in het vervolg dus makkelijk in een moeite door in het aanbod van Mechan Next rondkijken. Beide partners denken gezamenlijk oplossingen te kunnen bieden, zowel in verkoop als in de verhuur. Voor ‘nieuweling’ (in Zuid-Nederland) Mechan Next is het een pluspunt om aan te kunnen haken netwerk dat Bekx in de loop der jaren opbouwde, aldus directeur Mark van den Heuvel. Of zoals Bekx het formuleert: “We zijn voor elkaar een extra paar oogjes en oortjes in de markt.”

Voor de buitenwereld verandert er de komende jaren niets. Beide bedrijven blijven onder eigen naam op de eigen locatie actief. Bekx blijft zich richten op zijn concept en de in- en verkoop van hakselaars. Mettertijd komt het geheel onder de vleugels van Mechan te vallen.