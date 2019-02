Recordomzet voor machinefabrikant Amazone

De omzet van machinefabrikant Amazone steeg met 5,3% in het afgelopen jaar.

Daarmee werd een recordomzet van € 481 miljoen behaald, ondanks het extreme weer in verschillende landen. Ook vorig jaar was de omzet hoger dan het jaar ervoor. Amazone profiteerde vooral van haar sterke concurrentiepositie op belangrijke exportmarkten. Amazone heeft een exportaandeel van ongeveer 80%. Vooral de ontwikkeling in de thuismarkt Duitsland en de exportmarkten Frankrijk, Japan, Spanje, Hongarije en Ierland was positief.

Goed investeringsklimaat in landbouw

In het afgelopen jaar investeerde Amazone 7% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling en investeerde het € 20 miljoen in materiële vaste activa. Vorig jaar werd een nieuwe fabriek in Duitsland in gebruik genomen. De fabriek is ontworpen voor de productie van grote machines. Ook voor de middellange en lange termijn is de trend volgens Amazone positief. “Het investeringsklimaat in de landbouw is nog steeds goed, hoewel de resultaten van veel landbouwbedrijven in Midden-Europa nog steeds zullen worden beïnvloed door de gevolgen van de droogte in 2018”, aldus de directeuren.