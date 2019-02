Precies spuiten met Kuhn Autospray

Kuhn komt met het Autospray-precisiespuitsysteem. Daarmee is pulserend te spuiten via de PWM-techniek van Teejet.

Het Autospraysysteem heeft intelligente spuitkleppen die zijn uitgevoerd met PWM-technologie (Pulse Width Modulation) van TeeJet. Het systeem regelt daarbij de openingstijden van de doppen en daarmee de gift bij gelijke druk ofwel gelijke druppelgrootte. De gift wordt opgedeeld in 20 micropulsaties per seconde (20 hertz). De chauffeur hoeft daardoor op de CCI1200 Isobus-terminal alleen een van de 6 druppelgroottes te kiezen en een gift per hectare. De software kiest daarbij een druk die gelijk blijft en de rijsnelheid is naar wens te variëren.

De gift wordt opgedeeld in 20 micro pulsaties per seconde. De chauffeur hoeft daardoor op terminal alleen een van de 6 druppelgroottes te kiezen en een gift per hectare. - Foto: Reesink

Plaatsspecifiek spuiten

Wie taakkaarten gebruikt hoeft alleen de druppelgrootte te kiezen. Met de techniek is zo ook plaatsspecifiek te spuiten. Concurrenten gebruiken de pulserende spuittechniek om een gelijke dosering te houden in de binnen- en buitenbocht. Kuhn gebruikt de techniek alleen op het rechte stuk en heeft nog geen hoeksensoren of gyroscoop om de dosering ook in de bochten bij te stellen. Deze optie zal nog volgen. De meerprijs is € 500 per meter werkbreedte.