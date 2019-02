Opraapwagen met schuifas

Schuitemaker kan nu optioneel een opraapwagen uitvoeren met een schuifas.

Het eerste model met schuifas, een Rapide 7200, rijdt bij loonbedrijf Bouwhuis in Den Ham. De schuifas is een lichte versie van de schuifas die onder de Robusta mesttank met tandemas wordt gebruikt. De schuifas, de voorste as van een hydraulisch geveerd tandem, is voorlopig alleen te krijgen onder de Rapide 7200. Hij schuift de wielen 65 cm naar buiten zodat er nauwelijks overlap is met de banden op de achterste as van de tandem. De achterste as is gedwongen gestuurd.

De schuifas is een lichte versie van de schuifas die onder de Robusta mesttank met tandemas wordt gebruikt. - Foto: Gerwin Bouwhuis

Bouwhuis heeft als maximale bandenmaat een 850/50R 30,5 van Trelleborg. Deze band is 1,63 meter hoog en 85 cm breed. De as wordt bediend via de aansturing van de opraapwagen en is beveiligd in transport. De meerprijs is nog onbekend. Naar verwachting weegt de schuifas ruim 300 kg meer dan de standaard as onder de opraapwagen.