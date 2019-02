Nieuw trekkermerk Mancel debuteert op Sima

Op de Sima in Parijs zal Mancel zich als nieuw trekkermerk presenteren.

Mancel, dat een trekpaard als logo heeft, komt voort uit de Sinomach/YTO-groep. YTO is een Chinees trekkermerk. De trekkers van Mancel worden gebouwd in de YTO-fabriek in het Franse Saint-Dizier.

Meer dan deze teaser van de grill geeft YTO nog niet vrij. - Foto: YTO

YTO nam deze fabriek in 2011 over van Argo en kondigde de plannen voor een trekkerserie toen al aan. Argo bouwde in deze fabriek de aandrijflijnen voor McCormick, en nam het op zijn beurt weer over van Case IH.

3 series trekkers van Mancel

Mancel gaat 3 series leveren, met vermogens van 80 tot 145 pk, die voldoen aan de Stage V-emissienorm. Volgens YTO is 80% van de componenten afkomstig van Europese leveranciers. De trekkers komen vanaf begin 2020 op de markt, om te beginnen in Frankrijk.