Nederlandse data in Deere’s managementsoftware

In het teeltmanagementsysteem van John Deere is nu data van externe partijen te importeren. Het gaat hierbij om data van drones en weerstations.

Gebruikers van ‘My Operations Center’ (zo heet het managementsysteem van John Deere) kunnen nu een koppeling maken met externe dataleveranciers die in Nederland actief zijn. Hierbij moet vooral gedacht worden aan digitale data vanuit drones of weerstations. Voor Nederlandse akkerbouwers en loonwerkers zijn de koppelingen met FarmFacts en Pessl Instruments waarschijnlijk het meest belangrijk. Hiervoor moeten men zoeken onder het tabblad ‘Meer hulpmiddelen’, wat goed vergelijkbaar is met een appstore. Op dit moment staan er 9 aanbieders in.



Foto: John Deere

Een gebruiker van My Operation Center vindt het knopje 'Meer hulpmiddelen' onder tabblad gereedschap.

Een blik in de 'appstore'. Momenteel zijn er 9 aanbieders beschikbaar voor de Nederlandse gebruiker. Deere verwacht dat dit aantal zal groeien.

Actief op Nederlandse markt

Die ‘Appstore’, die ‘Meer hulpmiddelen’ heet, is al een paar jaar vindbaar in het managementsysteem. Echter, voor Nederlandse gebruikers stond er tot voor kort niet veel zinvols in, want dit was volledig op de Amerikaanse markt gericht. Zo stonden er alleen dataleveranciers in, die actief zijn op de Amerikaanse markt. Dat is John Deere nu aan het veranderen. Ieder land krijgt een eigen aanbod met ‘apps’.

Als een Nederlander inlogt in het Operations Center, dan ziet diegene momenteel 9 aanbieders beschikbaar. Dat zijn: FarmFacts (gewas- en perceel beheer), CropSAT (satellietbeelden), Delair (luchtbeelden en drones), EcoSAT (sensordata), Farm Dog Scout (gewasbescherming), Farmshots (satellietbeelden), Pessl Instruments (weerstations), Fieldmargin (werkplanning) en T3rra Tools (egalisatiewerkzaamheden).

Aanbod groeit

Naar verwachting zal dit aanbod groeien, meldt John Deere. Het Operations Center is namelijk open voor iedereen. Databedrijven kunnen via developer.deere.com hun programma pasklaar maken voor Deere’s teeltmanagementsysteem, zodat het kan inlopen. Een kijkje over de grens: een Duitse landbouwer heeft nu beschikking over 14 ‘apps’.

My Operations Center is het managementsysteem van John Deere. Gebruikers kunnen hier data van machines uitlezen, perceelgrenzen intekenen, gewasplanning bijhouden, percelen beheren, en via teammanager een werkplanning maken, et cetera.