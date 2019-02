Groeiend Kamps de Wild verdeelt management

Door groei afgelopen jaren en positieve verwachtingen daarover in de nabije toekomst, splitst Kamps de Wild het management in een Nederlandse en een buitenlandse poot.

Door zelfstandige groei en (internationale) overnames is Kamps de Wild Holding nu een van de grootste divisies binnen Royal Reesink. De verwachting is dat de divisie de komende jaren sterk blijft groeien. Om dat de nodige aandacht te kunnen geven, is de aansturing van de Nederlandse en van de internationale activiteiten voortaan verdeeld over 2 verantwoordelijken.

Dick Melessen (links) is voortaan verantwoordelijk voor de Nederlandse poot, terwijl Erwin Ros (rechts) vanaf nu eerste man is bij de internationale activiteiten. - Fotobewerking: Boerderij

Dick Melessen neemt voortaan alle Nederlandse activiteiten (distributie en dealerparticipaties) voor zijn rekening. Erwin Ros focust op de internationale activiteiten in Kazachstan en Canada.

Kamps de Wild Holding heeft nu vestigingen in Nederland, Kazachstan en Canada met in totaal ruim 350 medewerkers.

Reesink Production wordt Nederlandse activiteit

Moederbedrijf Royal Reesink voert nog een wijziging door. Bedrijfsonderdeel Reesink Production in Hengelo (Gld.) valt per 1 juli 2019 onder de Nederlandse activiteiten van Kamps de Wild Holding. Deze vestiging produceert Kaweco-mesttechniek en -silagewagens. Daarmee is Kaweco na driekwart jaar weer terug onder de vleugels van Kamps de Wild.