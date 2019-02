Groei van wieltrekker stagneert

Of de toekomst gaat naar grote wieltrekkers, of zwermen kleine autonome trekkers, is geen concensus.

Dat bleek tijdens het symposium Land.Technik für Profis in Mannheim.

Afgelopen week kwamen ruim 300 mensen uit de trekkerwereld bijeen om te praten over huidige knelpunten rondom trekkers, ontwikkelingen en vooral de toekomst van de trekker. Het forum werd door DLG georganiseerd bij de John Deere-fabriek in Mannheim en werd bezocht door overwegend (onderdelen)fabrikanten en universiteiten.

Zwermtechnologie

Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst stond 1 vraag centraal: hoe ziet een trekker in de toekomst eruit? Die vraag is niet eenduidig beantwoord. In feite proberen de fabrikanten allerlei verschillende proefballonnen op te laten, in de hoop uiteindelijk een voorsprong te hebben. Dit heeft tot gevolg dat er allerlei concepten worden getest: grote (en autonome) trekkers, gasmotoren, leider-volgsystemen, volledig elektrische trekkers, en vooral zwermtechnologie waarbij vele kleine robots samen een perceel bewerken. Ook kreeg John Deere belangstelling vanwege het GridCon-project, waarbij een autonome, elektrische trekker wordt gevoed door een verlengsnoer. Welk concept gaat winnen, daarover is bij de sprekers geen overeenstemming.

Lees verder onder de tweet.

Diepe grondbewerking

Prof. Thomas Herlitzius van de Technische Universiteit Dresden trekt wél conclusie. Namelijk, dat zolang tractie nodig is, een échte trekker nodig blijft. Hij ziet geen toekomst in kleine robots die een (diepe) grondbewerking uitvoeren. Voor andere werkzaamheden ziet hij juist wél toekomst in zwermtechnologie. Hij presenteert een onderzoek, waarbij landbouwers is gevraagd naar hún verwachting van de toekomstige trekker. Het resultaat: 33% verwacht dat machines groter en meer productief worden, 38% ziet juist toekomst in kleine robots die samenwerken, en 29% zegt het niet te weten.

Trekker van de toekomst met 800 pk?

Alle sprekers lijken het erover eens dat een wieltrekker niet veel groter wordt dan huidige top: 500 pk. Dr.-Ing. Heribert Reiter (Agco) laat zien dat als de huidige machinegroei lineair doorzet vanaf 1950, dat de grootste wieltrekker in 2030 800 pk heeft en 33 ton weegt. Een maaidorser weegt dan 50 ton en heeft 900 pk. Hij verwacht dat de groei stagneert, vanwege te hoge aslasten voor transport, te hoge bodemdruk, te weinig tractieoverbrenging én te hoge prijs per pk. Reiter zegt toekomst te zien in slimmere systemen, zoals een leider-volgsysteem. Duitse akkerbouwer Joachim Pfannstiel-Wolf vergelijkt zijn eigen machinepark vanaf 2008 kritisch, waarmee hij ruim 1.100 hectare bewerkt. De akkerbouwer stelt dat in die jaren het aantal kilowatts motorvermogen per hectare gelijk bleef, terwijl het aantal trekkers verminderde. Maar sinds 2009 daalt de winst per hectare, en neemt de totale investeringswaarde per kW toch gestaag toe.