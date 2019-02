Alamo neemt Dutch Power Company over

Dutch Power Company (DPC) is voortaan onderdeel van de Amerikaanse Alamo Group. Alamo maakt vergelijkbare producten als DPC met de merken Herder (maaiarmen) en Votex (maaiers) voor berm- en slotenonderhoud.

DPC, met het hoofdkantoor in Giessen (N.-Br.), voert verder de merken Conver (maai- en baggerboten), Precision Makers (precisielandbouw, autonome voertuigen) en Roberine (zitmaaiers voor groen/sportveldbeheerders). Het grootste deel van de afzet heeft plaats in de Benelux en Duitsland.

Alamo verkoopt vooral in Noord-Amerika en wil met de overname steviger voet aan de grond krijgen in Europa.

Het vlaggenschip bij PDC is der Herder One, niet alleen maaier en arm maar een op berm- en slootonderhoud gespecialiseerde zelfrijder. - Foto: Matthijs Verhagen

Aansluitende productlijnen

Volgens beide bedrijven sluit het productassortiment op elkaar aan en gaan de bedrijven elkaar versterken in ‘de nichemarkt van professionele machines voor tuin-, park-, berm- en slootonderhoud’. Alamo verkoopt hier al de lichtere armen en maaiers. Peter Mouthaan, algemeen directeur van DPC: “Waar hun productlijn in Europa aan de bovenkant ophoudt, begint die van ons aan de onderkant. Dat sluit dus mooi op elkaar aan.”

Geen maaiarmen naar Noord-Amerika

Hij verwacht niet direct veel maaiarmen in Noord-Amerika af te zetten. “Het aanbouwen doen we hier in Middelburg. Ik zie nog niet gauw zware Amerikaanse trekkers om die reden even overkomen.”

Maar op termijn is het niet onlogisch dat bij de productontwikkeling van opvolgers van de huidige modellen de sterke technische punten van beide fabrikanten uitgewisseld worden.

Herder-maaiarmen en Votex-maaiers zijn belangrijke peilers onder DPC. Ook Alamo... - Foto: Peter Roek

... heeft dergelijke producten in zijn leveringsprogramma. - Foto: Alamo

Volgens de directies blijven de Alamo-machines en de merken van DPC naast elkaar bestaan. - Foto: Alamo

Volgens Mouthaan verandert er niets voor het personeel; de vestigingen in Giessen, Enschede en Middelburg blijven gewoon open en alle ‘huismerken’ blijven bestaan. De samenwerking is per direct; de contracten zijn de 21e februari getekend. De horde van kartelwaakhonden is reeds genomen, uit die hoek zijn geen problemen te verwachten.