De trekkerverkoop loopt iets achter met voorgaande jaren.

Dat blijkt uit de cijfers die brancheorganisatie Fedecom heeft bekendgemaakt. Tot en met oktober 2014 waren er 2.375 trekkers verkocht. De jaren daarna nam dit iets af. In 2018 krabbelde de verkoop tot en met oktober iets op. In 2019 zijn er tot en met oktober 2.214 trekkers verkocht. Over het algemeen blijft de verkoop iets achter bij het vijfjarig gemiddelde.

Vooral John Deere en New Holland leverden meer trekkers af aan eindgebruikers. Massey Furgeson verkocht minder dan de voorgaande jaren.