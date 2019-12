Ropa Keiler 2 Classic: iets eenvoudiger, iets minder reiniging

Ropa levert al enkele jaren de Keiler 2-aardappelrooier met vier egelbanden. Daar voegt het nu de eenvoudiger Keiler 2 Classic aan toe met slechts twee van die banden.

Ropa maakte twee opvolgers van de Keiler 2 bunkerrooier: de 2L is een 'gewone' upgrade, de hier afgebeelde Classic is een vereenvoudigde machine voor gronden waar minder reiniging volstaat. - Foto's: Sönke Schulz

Want op lichtere grond is zo’n uitgebreide reiniging vaak niet nodig. In TREKKER 376 – het eerste nummer van het nieuwe jaar – een impressie van de nieuwkomer. Deze Keiler 2 Classic is als doorontwikkeling van de bestaande tweerijer vrijwel gelijk opgebouwd. Zo heeft ook deze versie veel ruimte voor de bemanning: links van de leestafel kunnen maximaal vijf personen comfortabel zitten, aan de rechterkant nog eens drie. Om de staruimte bij het tarra-afvoerbandje te vergroten, schuif je het bordes in het veld 20 centimeter uit met een gemakkelijk toegankelijke hendel.

De leestafel is smal (van 85 centimeter tot 1 meter) maar werkt ergonomisch en het bordes biedt voldoende ruimte voor de bemanning.

De reinigingstechniek is verder verbeterd in de nieuwe 2L, die de Keiler 2 opvolgt en ook weer vier egelbanden heeft. Daarnaast is nu de variant Classic te koop, die het met 2 van die egelbanden moet doen. Prima voor bedrijven die in gebieden met lichte grondsoorten opereren. Wie nog minder behoefte aan reinigingscapaciteit heeft, kan als minder-optie kiezen voor drie reinigingsrollen in plaats van de standaard vingerkam.

Met de telescopische as kan bij lichte omstandigheden op 3 meter worden gerooid, op zware grond biedt 3,50 meter meer stabiliteit.

Zie voor meer details over de Ropa Keiler onder meer de elektronische versie op de TREKKER-website.