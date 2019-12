Jost neemt voorladerfabrikant Ålö over

Het Duitse Jost Werke Ag neemt voorladerbouwer Ålö over, waar onder andere het merk Quicke onder valt.

Met de overname start het Duitse Jost een nieuwe bedrijfstak met landbouwmachines. Jost is een Duitse fabrikant en leverancier van veiligheid gerelateerde systemen voor bedrijfsvoertuigen. In de landbouw is Jost vooral bekend van Rockinger-automatisch sluitende trekhaken. Verder doet Jost vooral onderdelen voor vrachtwagen(aanhangers).

De Q5M doorstond de werktuigtest goed, vooral wat betreft hefvermogens en kiphoeken. - Foto: Peter Roek

Quicke-markten uitbreiden

Ålö is gevestigd in Zweden met fabrieken in Zweden, China, de Verenigde Stagen en Frankrijk. Het bouwt de Quicke-voorladers. De fabrikant spreekt zelf over een wereldwijd marktaandeel van 30%.

Het plan is om in de toekomst de eigen expertise van Jost in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te gebruiken om zo ook met Ålö in die markten snel te kunnen toetreden, en zo verdere omzetgroei te creëren. Daarbij ziet Jost de overname van Ålö als een versterking van hun positie in de markt van landbouwmachines. Tot slot verwacht Jost synergievoordelen in productontwikkeling, inkoop en gezamenlijke verkoop van producten van Rockinger (trekbekken, onderdeel van Jost), en Ålö-voorladers van het merk Quicke.

Naar verwachting wordt de overname in het 1e kwartaal van 2020 afgerond, maar het moet nog worden goedgekeurd door kartelwaakhonden.