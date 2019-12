AgXtend neemt minderheidsbelang in Geoprospectors

De precisielandbouwtak van CNH Industrial heeft een minderheidsbelang genomen in Geoprospectors, een ontwikkelaar van bodemscanners.

AgXtend is de in 2018 opgerichte precisielandbouwtak van CNH Industrial en werkt samen met start-ups. Het heeft nu een minderheidsbelang genomen in Geoprospectors GmbH, 1 van de start-ups die ondersteund werden door AgXtend.

Bodemscanner voor de fronthef

Het Oostenrijkse bedrijf is vooral bekend van de Topsoil Mapper (TSM), een bodemscanner die in de fronthef hangt. CNH Industrial en Geoprospectors werkten al samen, zodoende was deze scanner onder CNH-vlag reeds te koop als SoilXplorer. Het Oostenrijkse Geoprospectors bestaat sinds 2014, en participeerde in het AgXtend-platform sinds januari 2019.

Verbeterde synergie

Het concern laat weten dat de acquisitie vooral betekent: meer toewijding vanuit CNH aan AgXtend’s productlijn en distributienetwerk, met een sterkere vertegenwoordiging in bodemsensortechnologie. En een verbeterde synergie tussen de bedrijven, wat zou helpen bij het lanceren van nieuwe producten.

AgXtend voor de aftermarket

CNH Industrial richtte dochteronderneming AgXtend op voor precisielandbouwactiviteiten naast de trekkermerken Case IH, New Holland en Steyr. Onder de vlag van AgXtend verkoopt CNH producten in de ‘aftermarket’, ofwel buiten de 3 trekkermerken om, waarmee de AgXtend-producten ook voor concurrenten en andere klanten te krijgen zijn. AgXtend wordt ook wel gezien als ‘accelerator’, omdat het bedrijf kleine start-ups omarmt.

Lees verder onder de foto

Dit is de Topsoil Mapper van Geoprospectors, een bodemscanner. Het doel hiervan: automatisch de werkdiepte van een werktuig aanpassen op basis van de bodemomstandigheden. - Foto: Geoprospectors

Elektrische onkruidverdelger

Naast de bodemscanner omvat het productaanbod zaken als de elektrische onkruidverdelger van Zasso. Deze heet bij CNH XPower Weed Control system. Ook de Isaria gewassensor is via CNH te krijgen. Bij AgXtend heet de gewassensor CropXplorer. Verder verkrijgbaar zijn de NIRXact (NIR sensor) en een realtime weerstation met app en sensoren genaamd FarmXtend.

Eind dit jaar kwam daar nog IsoMax bij, een systeem om zelf Isobus-applicaties te ontwikkelen. CNH zegt dat de systemen qua bediening en werking volledig zijn te integreren in de software van Case IH (AFS), Steyr (S-tech) en New Holland (PLM).