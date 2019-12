8RX opvallende aanwinst JD 8-serie

John Deere vernieuwde de 8-serie. Naast vijf wieltrekkers en een ‘conventionele’ RT-rups, is nu de 8RX te koop met vier ‘kleine’ rupsonderstellen.

Bij de nieuwe 8R-serie van John Deere is zonder twijfel de 8RX, met vier rubberen rupsen eronder, het meest in het oog springend. Onze Duitse collega’s van Profi maakten al een proefrit. In het kort: vier rupsen en dus ook trekkracht in bochten en een super-de-luxe nieuwe cabine. Die 8RX heeft toch een 40% grotere voetafdruk vergeleken met de wielvariant.

De maximale breedte van de achterste tracks bedraagt 76 centimeter – waarbij de totale voertuigbreedte binnen 3 meter blijft. De hef is meer naar achteren geplaatst dan bij een reguliere 8R op wielen. - Foto's: Hubert Wilmer

Verbeterde rubbersamenstelling

Samen met rupsfabrikant Camso is een verbeterde rubbersamenstelling ontwikkeld. John Deere geeft de 8RX mede daardoor vrij voor maximaal 40 km/u. De hefinrichting is meer naar achteren geplaatst. De 8RX kreeg immers een 20 centimeter langere wielbasis en de rupsen steken verder uit. Overigens, de draaicirkel is toch korter dan die van de wieltrekker, omdat de rupsen onder het chassis wegdraaien.

De lederen stoel is voorzien van airconditioning en heeft twee massagestanden. Hij kan draaien van 25 graden naar links tot 40 graden naar rechts.

Top cabine

De cabine, voorzien van futuristische dakrand, is ook nieuw. Je komt binnen via de verbrede treden, een naar beneden verschoven deurklink en een deur die nu verder openzwaait. De stoel met optioneel geperforeerd leer, actieve koeling en twee massagestanden, draait beter, van 40 graden naar rechts tot 25 graden naar de uitgang, en er zijn drie voetsteunen.De bedieningsarm beweegt automatisch recht vooruit om een botsing van terminal en stuur te voorkomen.