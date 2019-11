iTarra is Ierse multifunctionele robottrekker

De iTarra is een standaard robottrekker, gemaakt voor fabrikanten die hun werktuigen autonoom en volledig elektrisch aangedreven willen maken.

De iTarra is een volledig autonoom rijdende en elektrisch aangedreven rupstrekker, geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder in de landbouw. Het prototype heeft een dieselgenerator aan boord, die maximaal 110 KW aan elektrisch vermogen levert voor de aandrijving van werktuigen.

Hydrostatisch aangedreven

De 2 rubberen rupsen worden hydrostatisch aangedreven, met een maximaal trekvermogen van 12 ton. De volgende versie krijgt echter een sterkere dieselgenerator van Caterpillar aan boord, met een vermogen van circa 250 KW met ook elektrische aandrijving voor het rupsonderstel.

Het autonome navigatiesysteem is ontwikkeld samen met TopCon, en werkt onder andere met GPS- en camerasystemen. Het voertuig is hiermee volgens de maker in staat om tot op 20 millimeter nauwkeurig te sturen, zowel op het boerenerf als in het veld.

Laag eigen gewicht

Naast autonoom kan de iTarra ook worden aangestuurd via afstandbediening. De iTarra robottrekker valt verder op door zijn compacte afmetingen en laag eigen gewicht. Het 4,5 ton wegend voertuig rust op twee rubberen rupsen met een totaal contactoppervlak van bijna 2 vierkante meter.

Lees verder onder de foto

De iTarra valt op door zijn compacte afmetingen. Het prototype heeft een Caterpillar dieselgenarator aan boord goed voor 110 KW. - Foto: Mark Pasveer

Het prototype is ontwikkeld met de Ierse voermengwagen fabrikant Keenan. De laatste heeft voor de combinatie met de iTarra robottrekker haar standaard voermengwagen omgebouwd; een elektrische aandrijving voor het mengpeddelsysteem in de plaats van aftakasaandrijving en elektrische servomotoren voor de bediening in plaats van hydraulische cilinders.

Snelkoppelsysteem aan de dissel

Ook is de standaard trekhaak vervangen door een snelkoppelsysteem aan de dissel, dat werkt met krachtige elektromagneten in een vangbek, waardoor de iTrac ook geheel zelfstandig kan aankoppelen. Alleen de stekkers voor de elektrische aandrijving en bediening moeten nog handmatig worden gekoppeld, al denkt de maker dit op termijn ook te kunnen automatiseren.

De iTarra is ontwikkeld door de Ierse uitvinder David Doran. Hij ontwierp in 2017 ook de SuperCrop-machine voor de Italiaanse fabrikant Sitex, een combinatie van een hark en intensiefkneuzer voor gras. De iTarra wordt geconstrueerd door het bedrijf Acres in de Ierse plaats Acres House.

Kant-en-klaarplatform voor autonoom concept

Met de iTarra wil David Doran een kant-en-klaarplatform aanbieden voor alle landwerktuigfabrikanten die voor hun klanten een autonoom concept willen aanbieden. Een standaard uitgeruste iTrac met fronthef kost circa 150.000 euro.

Na Keenan hoopt de maker snel op samenwerking met andere fabrikanten, vooral van bodembewerkingsmachines, zaaimachines en plantmachines. Want volgens hem heeft iTarra een zeer lage bodemdruk, waardoor de robottrekker bij uitstek geschikt is voor bodemwerkzaamheden zonder structuurbederf. Maar hiermee heeft het bedrijf dus nog geen praktijkervaringen opgedaan.