Yanmar maakt voor 10 mille trekker autonoom

Trekkerfabrikant Yanmar gaat voortvarend door met de ombouw van gewone trekkers naar robottrekkers. In Japan draaien er inmiddels al 50 stuks.

Dat Yanmar inzet op chauffeurloze, autonome trekkers, is niet nieuw. Dat het momenteel versneld gaat en dat Yanmar dit ook toont aan het Europese publiek, is wel nieuw. Op de Yanmar-stand op de Agritechnica staat de zogenoemde ‘robot tractor’, herkenbaar aan de grote antenne op het dak en de camera’s ervoor.

Voor € 10.000 een robottrekker

Wat heel bijzonder is: voor een kleine 20% extra kan je de standaard 113 pk sterke Yanmar van het type YT5113A ombouwen tot robottrekker. Je praat dan over een bedrag van grofweg € 10.000. En daarmee komt de robotversie ineens binnen handbereik van (gewone) boeren.

Yanmar heeft al 50 robotversies draaien in Japan. De trekkers kunnen volledig autonoom draaien, of als volgtrekker. In dat laatste geval kan 1 chauffeur 2 trekkers dus de baas. - Foto's: Mark Pasveer

50 Yanmar robottrekkers draaien in Japan

Volgens Yujiro Hongyo van Yanmar draaien er in Japan al 50 robot-uitvoeringen. En met succes. De meeste draaien in de rijstteelt, voornamelijk voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden zoals cultiveren en zaaien.

Er is keuze uit twee versies: of de robottrekker rijdt volledig op zichzelf nadat je een duidelijke (leer)instructie hebt gegeven aan de trekker via de ingebouwde tablet; of je zet de robottrekker in als volgtrekker waarbij deze een andere trekker volgt die gelijke werkzaamheden verricht. Eén chauffeur kan zo 2 trekkers tegelijk besturen.

GPS-ontvanger en 4 sensoren

De ombouw van een standaard trekker tot robottrekker betekent concreet dat er een GPS-ontvanger op komt en 4 sensoren die de omgeving aftasten naar obstakels en mensen of dieren, zodat de trekker ook daadwerkelijk stopt. Die 4 sensoren bestaan uit 2 laser(camera’s) en aan de zijkant (ter hoogte van de cabine-instap) zitten 2 ultrasoon-sensoren.

De robotversie is uitgerust met een GPS-ontvanger en 4 sensoren die de omgeving afspeuren naar obstakels en mensen en dieren.

Komst naar Europa nog onduidelijk

Naast Japan draaien de eerste robot-versies ook al in Zuid-Korea en in Thailand. Wanneer de eerste robotversies naar Europa komen, konden ze ons bij Yanmar niet zeggen. Het zit (deels) ook vast op emissie-eisen, want daar voldoen de meeste grote trekkers bij Yanmar (nog) niet aan.