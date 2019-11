Tanco bouwt ineens maaier mét gewassensor

De Ierse fabrikant Tanco komt in Hannover met een maaier op de proppen, terwijl Tanco jarenlang alleen balenwikkelaars en klemmen bouwde.

De Ieren bedachten een nieuwe ophanging waarmee de maaier bijzonder bodemvolgend zou zijn en een nieuw concept getrokken vlindermaaier. Ze besloten het maar zelf te bouwen. Tanco liet de getrokken achtermaaiers overigens in Ierland. Bijzonder is dat de frontmaaier voorzien is van een gewassensor. De TU Dublin, dat zich vooral richt op AI en zelflerende software, ontwikkelt een gewassensor samen met Tanco. Voorop de maaier scannen acht camera’s de grasopbrengst. Het is nog in testfase. Later zouden de camera’s ook het vochtgehalte en daarna het stikstof- en suikergehalte herkennen.