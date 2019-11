Recordaantal buitenlandse bezoekers op Agritechnica

De Agritechnica in Hannover trok 450.000 bezoekers, waarvan een recordaantal buitenlandse.

Er kwamen in totaal 450.000 bezoekers naar de Agritechnica (10-16 november) in het Duitse Hannover. Dat zijn er 8.000 minder dan de vorige editie in 2017. Wel steeg het aantal buitenlandse bezoekers naar een recordaantal van 130.000. Tijdens de vorige editie waren dat er 110.000. Er waren 2.820 standhouders, 18 meer dan in 2017.

De Agritechnica trok dit jaar een recordaantal buitenlandse bezoekers. - Foto: Mark Pasveer

Vooral aangrenzende landen

Die 130.000 buitenlandse bezoekers kwamen uit 152 verschillende landen. De meesten daarvan waren Nederlanders, Denen, Oostenrijkers, Italianen en Russen. Ook Zwitsers, Fransen en Engelsen kwamen in groten getale naar Hannover.

De beursorganisatie meldt een bovengemiddelde groei in het aantal bezoekers uit Rusland, Italië, Polen, Oekraïne en de Verenigde Staten.