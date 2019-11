Minishovel aan de standaard autolaadpaal

Tobroco in Oisterwijk kan op wens de elektrische Giant minishovels aanpassen zodat je ze overal kan opladen, ook aan de standaard laadpalen bij particulieren en binnen gemeentes.

De wens om elektrische wielladers op te kunnen laden via standaard openbare laadpalen, komt in eerste instantie vanuit de wegenbouwers die met de wielladers vaak in dorpen en steden werken. Evenzogoed leeft de wens bij landbouwers die laadpalen op hun bedrijf hebben staan; waarom dan nog weer aparte laadpalen of (dure) laadstations aanschaffen voor machines zoals een wiellader?



De minishovel aan de standaard laadpaal waar je normaliter ook een (bedrijfs)auto kan opladen. Kwestie van een kleine aanpassing aan de machine en je bespaart de kosten van een apart (snellaad)station. - Foto’s: Bas van Hattum

Zo ziet een kabel eruit die in een standaard laadpaal past. Tobroco verwacht in het eerste kwartaal van 2020 de eerste modellen met aangepaste software en techniek klaar te hebben.

Het laden wordt geactiveerd via een sleutel. Aan de indicator op de laadpaal kan je zien of en in welke mate de accu's vol zijn. Het is verplicht dat de software op de shovel kan communiceren met de laadpaal, zodat de accu’s gedoseerd en niet kapot/over geladen worden.

Om minishovels te kunnen laden aan de standaard laadpaal, moet wel een en ander aangepast worden. Zo zit er een andere stekkeraansluiting bij en moet andere software geschreven worden die het laadproces bewaakt. Die software moet weer kunnen communiceren met de laadpalen, zodat accu’s gedoseerd volgeladen worden. Bij Tobroco werken ze daarin samen met heftruckproducent Jungheinrich die aan hen de accu’s en aandrijvingen levert.

Dieselmotoren op retour bij minishovels

Als alles goed werkt, is het mogelijk om de accu’s in een minishovels via een (krachtstroom) laadpaal in een half uur 80% vol te hebben. In het eerste kwartaal van 2020 verwacht Tobroco de eerste testmodellen klaar te hebben.

Overigens denkt Tobroco in 2020 300 elektrische wielladers te bouwen en verwacht het binnen afzienbare tijd dat de helft van de minishovels elektrisch wordt aangedreven in plaats van via een dieselmotor.