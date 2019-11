McCormick’s eigen drukwisselsysteem

Trekkermerk McCormick komt met een eigen fabrieksoplossing om banden snel van spanning te laten wisselen. Het systeem heet McCormick EazyGrip.

De eerste keer dat McCormick dit systeem aan het publiek toont, is op de aankomende Agritechnica in Hannover. Luchtdrukwisselsystemen voor trekkerbanden zijn niet nieuw, er zijn echter maar weinig trekkermerken die dit af fabriek kunnen leveren. McCormick kan dit nu wel, net als bijvoorbeeld Fendt en Claas. Het McCormick EazyGrip-systeem zal in kleine aantallen vanaf 2020 leverbaar zijn.



EazyGrip, zo het het bandendrukwisselsysteem dat McCormick af fabriek kan leveren. De luchtleidngen lopen (afgeschermd) om de banden heen. - Illustraties: Argo

De bediening van het drukwisselsysteem verloopt gewoon via de trekkerterminal. De uitlevering start mondjesmaat in 2020.

Bediening drukwisselsysteem via trekkerterminal

Het moederbedrijf van McCormick, Argo, koopt het systeem elders in. De luchtleidingen lopen (afgeschermd) om de banden heen en brengen zo de lucht via het hart van elk wiel naar het ventiel. De bediening van het EazyGrip drukwisselsysteem is in de basis isobus-geschikt, waardoor de bediening ervan gewoonweg gaat via de standaard trekkerterminal.

Dat McCormick met dit systeem komt, is omdat een bandendrukwisselsysteem een flinke bijdrage levert als het gaat om het dieselverbruik omlaag te brengen, bandslijtage te verminderen en vooral om zuiniger om te gaan met de bodem, zo stelt de fabrikant.