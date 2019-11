Maisstoppelverpulveraar nu voor aanbouw

In Duitsland huist de maisstengelboorder. En omdat dat beestje overwintert in de maisstoppel, moet die stoppel kapot. Bass Antriebstechnik en Wallner komen daarvoor met een agressieve verpulveraar.

Het idee van de machine: de maisstoppel wordt vastgegrepen door de massieve, gele getande wielen en al torderend kapot gemaakt. Zo blijft er niets van de maisstoppel heel. En dát is de bedoeling, want de maisstengelboorder overwintert anders in die stoppel.

Platgereden stoppel

De Duitsers probeerden het concept voorheen tevergeefs te verkopen aan fabrikanten van voorzetstukken en -hakselaars. Deze verpulveraar werkt namelijk het meest effectief als de maisstoppel nog niet is overreden en rechtop staat. En dit zou een extra werkgang besparen.

Maar omdat die verkoop niet van de grond komt, bouwen Bass Antriebstechnik en Wallner de machine nu voor aan een trekker. Na de agressieve ‘maaibalk’ volgen nu 2 messenrollen om de reeds platgereden stoppels alsnog kapot te maken.

De gele, getande schijven grijpen een maisstoppel en maken die al torderend kapot. - Foto: Mark Pasveer

‘Halmschredder’

De verpulveraar wordt verkocht als een enkel deel, of als een vlindermaaier tot 9 meter werkbreedte. Machinebouwers Wallner en Bass Antriebstechniek geven de machine de naam ‘Halmschredder’. De rijsnelheid zou liggen bij zo’n 15 tot 18 kilometer per uur. Hij kost € 15.000 voor een 3 meter brede front-verpulveraar, en € 50.000 voor een dubbele machine achterop.