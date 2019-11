Machine maakt groenbemester kort

De machine heet Geohobel Eco Shuffle wat staat voor een soort van roterende spitfrees die dikke pakketten groenbemester of gewas kort kan maken en mixt in de bovenlaag van de bouwvoor. Resultaat: een structuurrijke bovenlaag waarin lucht en micro-organismen zegevieren.

Er is een nieuwe machine op de Nederlandse markt voor de boeren die denken en werken in de richting van niet-kerende grondbewerking: de Geohobel Eco Shuffle. Wat ie doet? Een soort van fors bemeten freesrotor schoffelt, mixt en freest tot geringe werkdieptes (3 tot 12 centimeter) gewasresten of groenbemester met de bodem. Met het grote verschil dat hergroei van de gewassen of gewasresten bijna nihil is. Volgens de leverancier blijft zo de bodem behouden, blijft de draagkracht intact en komt bodemleven sneller op gang en blijft vrijgekomen stikstof lang bovenin de grond.

Frezen op verschillende toerentallen

De machine, de Eco Shuffle, kan frezen op verschillende toerentallen. En naar gelang de omstandigheden kan je vanuit de trekker kiezen voor gebruik van de 540, 750 of 1.000 aftakastoeren. De machine weegt ongeveer 2.000 kilo inclusief rol en kost zonder rol circa € 17.000 en met rol ruim € 20.000. De minimale vermogensbehoefte van deze 2,6 meter brede machine is 130 à 140 pk.

De machine heet Geohobel Eco-Shuffle wat staat voor een soort van roterende spitfrees die dikke pakketten groenbemester of gewas kort kan maken en mixt in de bovenlaag van de bouwvoor. - Foto's: Geohobel

Afhankelijk van de toepassing kan je zelf of af fabriek een opbouwzaaimachine erop bouwen.

De fabrikant, het Oostenrijkse Rath, garandeert een minimale hergroei van de kortgemaakte groenbemester, stro of gras, mede te danken aan het 'schoffelende' effect van de freesrotor.

Importeur LMB Kramer in Burgerbrug (N.-H.) mikt met deze machine in eerste instantie op de boeren die bezig zijn met niet-kerende grondbewerking op hun bedrijf en die met name (een dik pakket) groenbemester of stro bovenin de bouwvoor willen houden. De fabrikant, het Oostenrijkse Rath, heeft al 10 jaar ervaring met het bouwen van dit soort machines in het kader van niet-kerende grondbewerking, ook voor erosiegevoelige gronden.