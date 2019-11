Lemken komt met zelfrijder: de Nova-14

Machinebouwer Lemken introduceert op de Agritechnica voor het eerst een nieuwe, zelfontwikkelde zelfrijder: de Lemken Nova-14. De uitlevering start beperkt in 2020.

Het onderstel van deze nieuwe Nova-14 zelfrijder ontwikkelde Lemken samen met het Duitse Bräutigam, waarbij Lemken onderstreept dat ze zelf nadien nog veel veranderde en verbeterde aan het chassis van deze zelfrijder. De zelfrijder is te verkrijgen met tanks van 4.800 tot een 7.200 liter. De aluminium spuitboombreedtes zijn te verkrijgen van 24 tot 39 meter.

De nieuwe Lemken Nova-14 zelfrijder is helemaal klaar, de uitlevering start in 2020, ook (beperkt) in de Benelux. - Foto: Lemken

De cabine is afkomstig van Krone en is te krijgen met een zogenoemde drietraps luchtfiltersysteem, waardoor deze cabine voldoet aan de strenge ‘categorie IV-norm’, wat in de praktijk betekent dat alle schadelijke gassen en dampen niet de cabine kunnen binnendringen.

Standaard bodemvrijheid 1,2 meter

De spoorbreedte is verstelbaar van 1,8 tot 2,3 meter, bandbreedtes zijn mogelijk van 30 tot 65 centimeter. De standaard bodemvrijheid is 1,2 meter en kan hydraulisch verhoogd worden tot 1,6 meter. De spuitbomen genieten van de zogenoemde Adaptive-Balance-Control (ABC), waarbij vijf ultrasoon-sensoren de balans en boomhoogte stabiel en constant op hoogte houden.

Qua bediening maakt Lemken gebruik van de CCi 800 en/of CCi1200-terminal, wat tevens betekent dat alle denkbare gps-automatiek mogelijk is zoals sectieschakeling, een gps-stuurautomaat en data-uitwisseling via het Duitse Agrirouter. De bediening verloopt via de intuïtieve en vibrerende A3-joystick.

Verder beschikt de zelfrijder over alle moderne techniek om middelen (nevelvrij) gedoseerd aan te wenden. Volgens Lemken start de productie medio 2020. Uitlevering in Nederland en België start eveneens in kleine aantallen in 2020.