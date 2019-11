Kramp en Google ontwikkelden onderdelenscanner

Op de Agritechnica lanceerde Kramp een app om onderdelen mee te scannen.

Onderdelenleverancier Kramp had bijzonder nieuws aan te kondigen op de tweede dag van de Agritechnica.

Het is een nieuwe app waarmee je als boer of mechanisatiebedrijf onderdelen kan scannen/fotograferen en vervolgens herkent de app automatisch om welk onderdeel het gaat en kan je zien wat ze kosten en of je deze wil bestellen. Met de scanner in de app kan je ook barcodes scannen om onderdelen te herkennen.

De directeur van Kramp, Eddie Perdok, kondigt de lancering van de onderdelen-app aan. - Foto: Bas van Hattum

Zelflerend

Kramp ontwikkelde deze slimme app samen met Google. De app zou zelflerend zijn om zo op korte termijn steeds meer onderdelen te kunnen herkennen. Je mag stellen dat deze app weer een volgende stap is in gebruiksvriendelijkheid en snelheid om (de juiste) onderdelen snel weer in huis te hebben. De app is vanaf vandaag te downloaden in Google Play of in de Apple App Store.