Kaweco komt met eigen shovels

Er komt een nieuw minishovelmerk bij: Kaweco. Kaweco is in de landbouw bekend van onder meer mesttanks en silagewagens.

De eigenaar van Kaweco, Reesink Production in Hengelo (Gld.), nam begin 2019 het shovelmerk Quappen over. Enerzijds met de bedoeling om dit Nederlands-Duitse shovelmerk een gezonde toekomst te bieden, anderzijds zocht Reesink Production nog nieuwe producten om mee te kunnen groeien op de huidige locatie.

Van het oorspronkelijke merk Quappen, dat sinds 2011 bestaat, draaien inmiddels zo’n 500 stuks in de praktijk. Met de overname en de verplaatsing van de productie naar Hengelo (Gld.) verandert de naam van Quappen in Kaweco en zijn de shovels niet meer blauw, maar oranje van kleur.



De Kaweco shovels zworden gebouwd in het Gelderse Hengelo. Het huidige gamma bestaat uit drie modellen. - Foto’s: Kaweco

Elke Kaweco minishovels is leverbaar in verschillende uitvoeringen, zoals een Farmer- (landbouw) of Infra-uitvoering (wegenbouw). Een telescoopgiek behoort tot de mogelijkheden.

Zo ziet de bediening van de Kaweco-shovels eruit. In de basis is alles aanwezig en het stuur is verstelbaar.

Twee typen in verschillende uitvoeringen

Kaweco bouwt twee typen minishovels (van 2,5 en 3,8 ton eigen gewicht) die elk in verschillende uitvoeringen leverbaar zijn, zoals met of zonder uitschuifbare telescoopgiek, een Farmer-uitvoering of in een zogenoemde infra-uitvoering voor hoveniers en stratenmakers, wat betekent dat de standaard giek wat korter is gebouwd zodat de minishovels meer kunnen tillen. Qua techniek: een 37 pk Yanmar dieselmotor ligt erin en de bakaansluiting is van het type Euro waardoor bakken, rieken en palletvorken die passen aan een standaard trekkervoorlader ook aan deze shovels passen. De shovels rijden maximaal 17 kilometer per uur. Het kleinste model, de KW25, tilt grofweg 2,5 ton, heeft standaard een derde functie en kost bruto € 28.950.

Kaweco wil de nieuwe shovels vooral via het bestaande dealernetwerk van Kamps de Wild en Kaweco in de markt zetten.