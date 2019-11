John Deere AutoSetup stelt machines en trekkers automatisch in

Herkenbaar? Bij elk perceel, machine en trekkercombinatie even de instellingen optimaliseren. Een vakman weet wat te doen, maar dat wordt alweer lastiger voor minder geoefende chauffeurs. John Deere heeft als oplossing het zogenoemde ‘AutoSetup’.

Wat John Deere wil is dat je in een handomdraai alle trekker- en machine-instellingen goed hebt staan en daarbij niks vergeet. Niet alleen handig en snel, maar ook als minder ervaren chauffeurs of invalkrachten op de trekker rijden, kan je zo onnodige fouten voorkomen.

Perceelherkenning

Hoe het werkt? Het systeem herkent een perceel als je er oprijdt. Vervolgens wordt gevraagd aan de chauffeur of de trekker en machines goed ingesteld mag worden op basis van wat er bekend is in John Deere Operations Centre. Laatste is John Deere’s eigen cloudsysteem, vergelijkbaar met Apple’s iCloud, waarin alle zaken opgeslagen liggen. De instellingen worden dus draadloos ingeladen en zijn altijd beschikbaar.

Als de chauffeur een perceel inrijdt wordt gevraagd om alle instellingen goed te zetten. Als de chauffeur bevestigt, worden alle gegevens automatisch vanuit een cloudoplossing ingeladen. - Foto: Bas van Hattum

Ook mesttanks

AutoSetup is in staat om dan zaken automatisch goed te zetten zoals aftakas-snelheid, hef- en hydrauliekinstellingen. Maar ook machine-instellingen zoals spuitboomhoogte, spuitdoppenselectie of de bandenspanning van de banden onder een mesttank. AutoSetup is een open systeem en laat het zelf toe om machines, die via isobus aan de trekker zijn aangesloten, ook in te stellen. Op dit moment heeft John Deere alle instellingen van Kotte-mesttanks en John Deere getrokken spuiten klaar via AutoSetup. Naast de machine-instellingen kan AutoSetup ook perceelsgegevens inladen zoals grenzen, AB-lijnen en taakkaarten.

Voorbereiden vanuit kantoor

AutoSetup leent zich ervoor dat bedrijfsleiders, werkvoorbereiders of loonwerkers alle instellingen vanuit het thuiskantoor kunnen aanpassen, zodat de machines die het perceel binnenrijden altijd goed ingesteld het werk doen. AutoSetup is verkrijgbaar vanaf de tweede helft van 2020 op een aantal series. AutoSetup is zelfs met terugwerkende kracht op te bouwen op al uitgeleverde trekkers die voorzien zijn de laatste ‘generatie 4’ terminals. Zowel software-update als gebruik maken van het ‘Operations Centre’ zijn gratis. De eerste versies van AutoSetup zijn te bekijken op de aankomende Agritechnica.