Hypro driftreductiedop 95% driftreducerend bij 1 bar

Hypro heeft met de ULD-Max een nieuwe driftreductiedop.

ULD staat voor ultra low drift. Bij 1 bar is de dop 95% driftreducrerend, bij 10 bar iets meer dan 90%. Bijzonder is dus dat in het gehele drukbereik de driftreductie altijd groter is dan 90%. De dop wordt dit jaar getoetst door het Duitse doppeninstituut JKI. Hij komt beschikbaar in de maten 04, 05 en 06.

Bij 1 bar is de dop 95% driftreducrerend, bij 10 bar iets meer dan 90%. - Foto: Mark Pasveer

Matige bladbedekking

De bladbedekking is matig, geeft de fabrikant toe. Volgens de fabrikant is de dop dan ook niet geschikt voor bijvoorbeeld gewassen met glad steil blad, zoals uien. Maar dat kan ook niet anders met zulke grove druppels. “Het is wat de klant en overheid willen, iets drift en een goede bladbedekking, of weinig drift en een slechte bladbedekking.”