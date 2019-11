Homburg wordt Väderstad-distributeur in België

De Zweedse fabrikant van landbouwmachines Väderstad, een wereldleider in bodemteelt met grondbewerking en zaaien, versterkt zijn aanwezigheid in België samen met Homburg Machinehandel.

Dat maakte Väderstand bekend op de Agritechnica. Homburg, dat al lange tijd partner is van Väderstad in Nederland en de Vlaamse delen van België, is sinds 1 oktober van dit jaar de exclusieve distributeur van Väderstad Machinery in heel België. “We hebben een zeer succesvol partnerschap met Homburg op de Nederlandse markt en kijken er nu naar uit om onze relaties met Belgische boeren te versterken”, zegt Mattias Hovnert, SVP Global Sales en marketing bij Väderstad.

Agritechnica Innovation Award

Marijn van den Akker is verantwoordelijk voor de Belgische markt binnen Homburg en bouwt momenteel het onlangs gelanceerde verkoopbedrijf Homburg Belgium op. Väderstadmachines en haar methodes zijn in de loop der jaren baanbrekend, wat het resultaat is van het hoge innovatieniveau van de onderneming. Een van de meest recente innovaties, ‘Tempo WideLining’, werd onlangs bekroond met de Agritechnica Innovation Award.