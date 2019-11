Fendt komt met verreikers op de markt. Dat verklapt de fabrikant aan de hand van een teaservideo.

Op de komende Agritechnica, die aankomende zondag opent, presenteert Fendt een verreiker. Dat maakt de fabrikant bekend aan de hand van een teaservideo op sociale media. De video toont het silhouet van een verreiker en in de beschrijving schrijft de fabrikant over groot nieuws op de Agritechnica.

Lees verder onder het Facebookbericht.

Een Bobcat?

Het is nog niet duidelijk om wat voor verreikers het gaat. Tevens is niet bekend of Fendt zelf plannen heeft om de machines te bouwen, of de verreikers laat bouwen door een andere fabrikant. Het lijkt het meest voor de hand liggend dat Fendt de verreiker baseert op de verreikers van zustermerk Massey Ferguson, die de machines inkoopt bij Bobcat. In een eerder gesprek over de full-liner-strategie van Fendt (september 2017) vertelde Agco’s toenmalig CEO Martin Richenhagen: “Wij zijn klaar om alvast een kop koffie te drinken met de mensen van Merlo, Manitou en Lemken.”