Fendt en New Holland winnen TOTY 2020 verkiezing

Fendt wint 2 Tractor-of-the-year awards, New Holland ook. Alle prijzen werden op de eerste dag van de Agritechnica in Hannover bekend gemaakt.

Trekkerfabrikanten Fendt en New Holland nemen alle Tractor Of The Year (TOTY) awards mee naar huis. Van de 4 categorieën won Fendt de algemene categorie TOTY en die van ‘Best of Utility’ (beste boerentrekker).

New Holland won er dus ook 2: ze kregen de award voor ‘Best of Specialized’ (beste smalspoor/cultuurtrekker) en New Holland won – als allereerste ooit – de award voor ‘Sustainable TOTY’ (meest duurzame innovatie).

Fendt won 2 awards, waaronder de algemene Tractor of the Year-award met de Vario 942. - Foto's Mark Pasveer

Methaantrekker

Wat betreft de laatste: New Holland won deze met haar methaantrekker die volgend jaar in productie gaat omdat, zo zegt de jury, het met deze stap echt aantoont dat de zoektocht naar alternatieve brandstoffen is gestart. De prijs voor ‘Best of Specialized’ won New Holland met de T4.110 smalspoortrekker met aan boord een innovatief veersysteem en waarbij je de trekker al dan niet af-fabriek kan bestellen op de Pneutrac banden.

Uit handen van TOTY-voorzitter Fabio Zammaretti ontvangt New Holland-topman Carlo Lambro als allereerste fabrikant de TOTY-duurzaamheidsprijs voor de New Holland methaantrekker. Die gaat volgend jaar in productie.

New Holland won ook de hoofdprijs in de categorie beste smalspoortrekker (best of specialized) dankzij een innovatief veersysteem op die trekker.

Fendt Vario 942

Fendt wint zogezegd ook 2 awards. Ten eerste in de categorie ‘grote trekkers’ de award ‘Tractor of the Year 2020’. Fendt wint deze prijs met de nieuwe Vario 942, en won van tegenstanders als de Claas Axion 960 Terra Trac, de Case IH Magnum 380 CVX, de McCormick X7.624 en de Valtra N154e Versu.

De combinatie van laagtoerige motor en innovatieve aandrijflijn (gesplitste aandrijving per as) maakt dat de trekker nipt won van Claas met de Axion 960 TerraTrac.