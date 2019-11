Dubbele vorenpakker in fronthef van H-Tomic

De Oostenrijkse akkerbouwer Johannes Tomic ontwierp een dubbele vorenpakker in de fronthef. Hij vond een willige machinebouwer, en nu staat hij er mee op de Agritechnica.

Biologisch akkerbouwer Johannes Tomic wil ploegen en het perceel zaaiklaar leggen in één werkgang, maar dat niet met een onhandige losse vorenpakker doen. De Oostenrijker werkt veel op kleine percelen, en steeds met een tweede trekker de vorenpakker transporteren beviel hem niet. Daarnaast lukte het hem nauwelijks om een perceel volledig netjes af te werken, en klaar te leggen voor de zaaimachine.

Dubbele, vaste vorenpakker

Daarom ontwikkelde hij een dubbele, vaste vorenpakker die in de fronthef hangt, en links of rechts van de trekker werkt. Volgens Tomic een gat in de markt, daarom zocht hij een machinebouwer die de machine in groten getale professioneel kan bouwen. Het Oostenrijkse Hatzenbichler bouwt de machine.

Opgevouwen op transport

Het idee is eenvoudig: de machine hangt tijdens het ploegen in de fronthef. Het element aan de kant waar geploegd is, zakt op de grond, de ander dient als frontgewicht. De machine bestaat uit 2 vorenpakkers die tijdens transport verticaal opvouwen vóór de trekker. Een model voor een 6-schaarsploeg is dan 3,40 meter hoog, een 4-schaarsuitvoering is 2,80 meter hoog. Het gat tussen de 2 opgevouwen elementen biedt een redelijk zicht, volgens Tomic.

De machine bestaat uit 2 vorenpakkers die tijdens transport verticaal opvouwen vóór de trekker. - Foto: Mark Pasveer

Eindvoor egaliseren

Bijzonder is de schaaf midden onder de machine. De akkerbouwer hekelt de eindvoor, die hij langs de kopakker maakt. Tijdens het oogsten hobbelt hij daar steeds overheen. Daarom bedacht hij de schaaf. De laatste ronde egaliseer je daarmee de eindvoor.

€ 20.000 ex btw

Prijs? Een vijfschaars-brede uitvoering kost € 20.000 exclusief btw. Dan is hij compleet uitgevoerd. Startprijs is € 17.000. Het liefst wordt er verkocht via dealers, en daar zijn de bouwers nog naar op zoek.

Dat het idee niet helemaal nieuw is, weet de akkerbouwer. Hij heeft gewerkt met een kopeg die over en weer zwenkt, maar dat werkt volgens de Oostenrijker te ingewikkeld.