De luchtloze trekkerband komt eraan

Het Israëlische Galileo toont op de Agritechnica een nieuwe trekkerband die zonder lucht kan.

Hoe ideaal zou het zijn; een trekkerband die kan functioneren zonder bandenspanning? Het Israëlische Galileo toont er nu één op de Agritechnica. Het eerste type lijkt sterk op de Cupwheel of Pneutrac die ook door dit bedrijf zijn bedacht, maar dan met het enige verschil dat in de scharnierende wang rubber cirkels zijn aangebracht die het effect van de luchtdruk in de band vervangen.

In de scharnierende wang zijn rubber cirkels aangebracht die het effect van de luchtdruk in de band vervangen. - Foto's: Bas van Hattum



Nooit meer een lekke band

Voordelen? Je rijdt altijd op de juiste spanning, en je rijdt nooit meer een lekke band. De bedenker, de Israëliër Avishay Novoplanski, stelt verder dat de luchtloze band vooral interessant is voor toepassingen waar nu massieve rubber banden worden gebruikt, zoals in de bouw, sloop, overslag en recycling.

Immers: massieve rubber banden zijn én heel zwaar én heel duur om te maken én kosten veel energie (lees brandstof) om telkens in beweging te brengen. Die nadelen zou de luchtloze band niet meer hebben.

Novoplanski ontwikkelt de band voor een opdrachtgever, maar wil niet zeggen welke. Over een half jaar verwacht hij meer informatie te kunnen geven.