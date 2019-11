Claas Arion en Axion schoner en Isobus op Cebis

De Claas Arion 500 en 600 en de Axion 800 krijgen Stage 5 motoren en Isobus op het Cebis-bedieningsscherm.

Ook Claas maakt de stap naar een schonere motor. Drie trekkerseries, de Arion 500, Arion 600 en Axion 800, voldoen nu aan de strengere Stage 5-emissienorm. Daarbij maakt Claas van deze update gebruik om een aantal wijzigingen door te voeren. waaronder Isobus op het Cebis-bedieningsscherm. De nieuwe trekkers zijn te herkennen aan de afwijkende merk- en typesticker op de zijkant van de motorkap.

De nieuwe Stage 5-trekkers van Claas zijn te herkennen aan de vernieuwde merk- en typesticker aan de zijkant van de motorkap. - Foto's: Bob Karsten

Zelfde Deere-motoren schoner

De Arion 500-serie bestaat uit 3 modellen van 125 tot 165 pk, alle drie met viercilinder. De Arion 600-serie met zescilinder motoren telt 4 modellen van 145 pk tot 205 pk. Claas houdt vast aan het huidige motorblok; een DPS (Deere) 6.8 liter zescilinder met variabele turbo, of een 4.5 liter DPS-viercilinder met dubbele turbo.

Bijzonder is dat Claas die motoren aan een strengere emissienorm laat voldoen terwijl de uitlaatgastechniek niet veranderde. Claas haalt alles uit de kast: dieselpartikelfilter, dieseloxidatiekatalysator, SCR-katalysator en uitlaatgasrecirculatie. Het stationaire toerental in de Arion 600 zakt nu terug naar een lage 650 motortoeren per minuut.

Claas vernieuwt de Arion 500 (foto) met viercilinder motoren, de Arion 600-zescilinders en grotere Axion 800.

Getinte ramen

Andere aanpassingen aan de Arions zijn een betere standaardradio of eentje met externe microfoon voor handsfree bellen, en een duikluik dat open kan. Het achterraam is licht getint, zodat de zon minder direct op de rug straalt. En het stuurwiel is wat ‘sportiever’ en eventueel in leder te bestellen.

Handigheidje: er is nu een luchtaansluiting tussen de opstap en cabinevloer om de cabine even mee schoon te blazen. Ook is de Arion 600 is nu toegelaten voor 1,95 meter hoge banden (bijv. 710/70R38). Verder: ledlampen en een Isobus-aansluiting aan de voorkant.

Handig: er is voortaan een luchtaansluiting te vinden tussen het trappetje en de cabinevloer. Deze is vooral bedoeld om de cabine mee schoon te blazen.

Cebis beter afleesbaar

Wie in de Arion of Axion-serie kiest voor het uitrustingsniveau Cebis, krijgt het 12.1-inch grote Cebis-bedieningsscherm op de armleuning. Ook dat scherm ondergaat een update; het is kleurrijker en contrastrijker, en je zou minder last hebben van spiegelingen door de zon. Ook is er meer onderscheid in functies (tussen hydrauliek, aftakas, etc.), en dat met grotere iconen.

Voorts beschik je nu over een soort ‘snelle wisselknop’ om te switchen tussen transport en veldwerk. Beide modi hebben 1 hoofdweergave en 3 kleinere, vrij in te stellen weergaven. Zo is het scherm met slechts 1 toets weer ingesteld op bijvoorbeeld veldwerk.

Werktuiginstellingen zijn op te slaan, kopakkermanagementsequenties kun je nu een naam geven, en hydrauliekfuncties hebben een prominentere plek.

Eindelijk Isobus op Cebis

Naast de veld- en transportmode, is er nu Isobus Universal Terminal (UT) mogelijk in het Claas-scherm. Tot nog toe was daar bij Claas een extra scherm voor nodig. Meer over Isobus: je kunt in de terminal switchen tussen Aux-O en Aux-N, en Isobus UT werkt dus met beide generaties. Handig voor wie werktuigen met beide generaties in de schuur heeft staan. En met de nieuwe functie UT Nummer kun je aan een Isobus UT-scherm een getal toewijzen, mochten er meerdere Isobus UT-schermen zijn aangesloten.

Het Cebis-scherm is nu beter afleesbaar en, belangrijker, nu ook geschikt voor Isobus Universal Terminal. Hier een schermweergave van de nieuwe Cemos optimalisatiesoftware in beeld.

Die Cemos-software in een notendop: advies over bandenspanning, (front)gewichten en trekkerinstellingen. Daarbij helpt Cemos bij het afstellen van een ploeg, door de materie te doorlopen.

Nu ook optimalisatie in trekkers

Tot slot voegt Claas nu Cemos-techniek toe op de trekkers. Die optie – een extra softwarepakket – kost € 3.900, en is ook als retrofit (software-update) beschikbaar voor trekkers met Cebis-scherm van bouwjaren 2018 en 2019. Met Cemos-software zoekt de trekker zelf naar optimalisatie van trekker- en werktuiginstellingen. Dat werkt als een dialoog: op het scherm verschijnt een voorstel, en na een poosje dat te proberen (bijvoorbeeld: toerental verlagen) toont het scherm wat dat betekent voor het brandstofverbruik en de werkcapaciteit.