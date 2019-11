CNH sluit aan bij DataConnect

Uitwisselbaarheid van trekker- en machinedata lijkt serieus iets voor te gaan stellen, nu ook CNH zich aansluit bij DataConnect.

Vorige maand werd al bekend dat John Deere en Claas samen gaan werken in DataConnect. Beide trekker- en machinebouwers betrekken daar ook 365FarmNet bij. Hierdoor kunnen gebruikers van de ‘cloudomgevingen’ van beide fabrikanten gegevens uitwisselen: data van John Deere-machines kunnen worden gebruikt in Claas Telematics, en Claas-data zijn bruikbaar in My Operations Center van Deere.

Na initiatiefnemers John Deere en Claas doen ook New Holland en Case IH nu mee aan DataConnect. Ook Steyr haakt aan. Nu Agco (Fendt, Valtra, Massey Ferguson) nog? - Foto: CNH Industrial

Nu schaart ook CNH Industrial zich achter dit initiatief, waardoor de trekkermerken Case IH (AFS Connect), New Holland (MyPLM Connect) en Steyr (S-Tech) hun data kunnen uitwisselen met de andere trekker- en machinemerken. Hierdoor verandert het karakter van de landbouwmechanisatie van ‘ieder zijn eigen koninkrijkje’ op het gebied van machinedata, in een universeel toegankelijke en uitwisselbare datawereld.

Meer vrijheid machinegebruikers

Het nadeel van gedwongen winkelnering – de boer of loonwerker moet alle mechanisatie bij dezelfde fabrikant kopen, wil hij een goed geïntegreerd machinepark opbouwen – lijkt zo te zijn afgewend.

Een eerste inkijkje in hoe het gaat werken, is op de Agritechnica te zien op de stands van deelnemende fabrikanten. Zomer 2020 wordt DataConnect dan praktijk.