Wiel naar buiten zetten voor extra stabiliteit

Het Ierse Sanco levert een constructie waarmee je de wielen van een shovel, trekker of machine tot 30 cm naar buiten kunt schuiven, en omgekeerd.

Samco is vooral specialist in constructies om mais onder folie te zaaien. Maar het introduceerde onlangs op de National Ploughing Championships in het thuisland Ierland een systeem om een wiel hydraulisch 30 cm uit te schuiven. Het is onder andere bedoeld voor shovels, om op de kuil met uitgeschoven wielen wat stabieler te zijn en op de weg toch binnen de toegestane breedte te blijven. Maar het past ook aan een trekker, of op de wielen van bijvoorbeeld een spuitmachine.

Foto: Martin Smits

Octrooi aangevraagd

Een 50 centimeter uitschuifbare variant zit in de pijplijn; ‘patent pending’ (octrooi aangevraagd). De investering komt op € 3.000 per wiel. Het valt te bezien of dat octrooi wordt verleend, want ook dit wiel is al eens uitgevonden. Bijvoorbeeld Forrez had al jaren geleden de Hydrovarial, en ook Gruva in Cadzand kan een soortgelijk systeem leveren.