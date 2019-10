WN Kramer presenteert JBM mulcher op Agritechnica

Het Noord-Hollandse mechanisatiebedrijf WN Kramer is present op de Agritechnica met als nieuw product de JBM mulcher. De machine versnippert onkruiden en gewasresten en legt ze gelijkmatig verspreid neer, vermengd met de bovenste 2 cm van de grond.

Kramer presenteert zich een beetje, zou je kunnen zeggen, rond het thema biodiversiteit/bodemvriendelijke grondbewerking. Zo is de zevenschaar Ecoploeg van Emmegieme in de stand te zien, en de Gramegna-spitmachine model 40. En als nieuweling de mulcher van JBM.

Deze machine is leverbaar in werkbreedtes 1,8, 2,0, 2,5 en 3,0 meter, een 4,0 meterversie is in voorbereiding. Ze worden gefabriceerd door het eveneens Noord-Hollandse Hydro Pennings in Schagen; de verkoop is in handen van WN Kramer in Burgerbrug.

De JBM mulcher verkort plantenresten en mengt ze met een dun toplaagje van de bodem. - Foto's: WN Kramer

Voordeel van de oppervlakkige werking van de JMB is dat de plantendelen snel verteren door de vermenging met grond en onder invloed van zon en regen, aangezien ze niet ‘ingekuild’ worden zoals bij een diepere, kerende grondbewerking. En bij een klepelmaaier worden de plantenresten vermoest waardoor het te nat blijft voor het verteringsproces. De JBM mulcher spaart de bodemstructuur en nuttige organismen, terwijl onkruiden van de wortel worden geslagen en vernietigd.

Alternatief voor chemie

De JBM mulcher vraagt slechts een gering vermogen en kan dus met lichte trekkers (vanaf 70 pk) worden ingezet in een aparte werkgang. Hij is geschikt om gewassen of resten van een oogst te verkleinen, als onkruidbestrijder, en ook als alternatief voor doodspuiten van een gewas, waar steeds meer kritiek op is (‘gele velden’). Bijvoorbeeld in de bloembollenteelt, maar ook toepasbaar bij groenbemesters of in geval van graslandvernieuwing.

Een andere optie is inzet bij graslandvernieuwing zonder 'gele percelen' na doodspuiten van het gras.

De machine heeft 2 mechanisch aangedreven assen, met op de voorste 9 schuin geplaatste kartelschijven, op de achterste as 10. Opties: loopwielen en een automatische diepteregeling. Prijzen zijn nog niet bekend.

De stand van WN Kramer is in hal 11, standnummer A62