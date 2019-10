Trelleborg bouwt bandendrukwisselsysteem in de velg

Bandenfabrikant Trelleborg presenteert op de Agritechnica een nieuw, volledig geïntegreerd luchtdrukwisselsysteem in de velg.

Bijzonder aan dit nieuwe luchtdrukwisselsysteem, is dat deze volledig geïntegreerd is. Aan de buitenkant van het wiel is dus niets te zien. Het geheim is een nieuw ontwikkelde ring die Trelleborg aan de binnenkant van de velg bouwt. Die ring bestaat uit een roterend deel (buitenring, vast aan velg) en een statisch deel (binnenring, aan de as). Deze ring zorgt dus voor de overbrenging van lucht van de statische as naar de roterende velg. Daarmee zijn de kwetsbare luchtleidingen buitenom de wielen verleden tijd.



Dit is een prototype van wat straks het CTIS+-systeem gaat worden. De blauwe ring is de belangrijkste ontwikkeling hierin. De buitenring draait mee met de band en de binnenring zit vast gebouwd aan de as. De lucht wordt er tussenin overgebracht. - Foto: Bob Karsten

Een schematische opstelling van het systeem. Het is de bedoeling om dit systeem vooral in de optielijsten van nieuwe trekkers te zetten. Achteraf opbouwen is mogelijk, volgens Trelleborg.

Foto/Illustratie: Trelleborg

Assenfabrikant Dana levert het ventiel en de nodige elektronica. - Foto/Illustratie: Trelleborg

Trelleborg presenteert het nieuwe luchtdrukwisselsysteem op de komende Agritechnica. Vermoedelijk wordt dan gelijk een trekkerfabrikant bekendgemaakt die het systeem af fabriek optioneel gaat inbouwen. - Foto/Illustratie: Trelleborg

Dana helpt mee

Trelleborg is voor de ontwikkeling een samenwerking aangegaan met assenfabrikant Dana. Dana heeft ervaring met luchtdrukwisselsystemen op militaire voertuigen en levert twee componenten: het ventiel en de benodigde elektronica (Mechatronic Control Unit). Bediening van het zogeheten CTIS+ verloopt straks via smartphone of het bedieningsscherm van de trekker. Het doel is om met het luchtdrukwisselsysteem straks de bandenspanning met minimaal 0,3 bar per minuut te veranderen.

In de optielijst

Ook bijzonder is dat Trelleborg met het CTIS+ om tafel zit bij grote trekkerfabrikanten. Het doel van de bandenfabrikant, is om dit luchtdrukwisselsysteem simpelweg in de optielijst van nieuwe trekkers te zetten en het dus af fabriek in te bouwen. Er lopen verschillende gesprekken, maar om welke fabrikanten het gaat, wil de bandenfabrikant nog niet zeggen. Op de Agritechnica wordt vermoedelijk alvast een bekendgemaakt.

Goedkoper door groot volume

Trelleborg is ervan overtuigd dat het nieuwe CTIS+-systeem goedkoper gaat zijn dan huidige aftermarket-oplossingen. De reden daarvoor is dat Trelleborg verwacht het systeem in grote aantallen te kunnen bouwen en verkopen, omdat CTIS+ in de optielijst van verschillende trekkertypes en -merken komt te staan en dan wereldwijd verkocht gaat worden en omdat geen sprake is van veel toeleveranciers met elk hun marge, zoals dat nu bij huidige systemen vaak wel het geval is. Wat de verkoopprijs gaat worden, wil de fabrikant nog niet zeggen. Momenteel wordt nog volop getest. Naar verwachting start de verkoop in 2021.

Wereldwijde doorbraak

Volgens de bandenfabrikant kan deze ontwikkeling de wereldwijde doorbraak van luchtdrukwisselsystemen betekenen. Sterker nog: Trelleborg voorspelt dat in 2025 een derde van alle nieuw verkochte trekkers sterker dan 100 pk verkocht in Europa en Noord-Amerika geleverd gaat worden met een luchtdrukwisselsysteem. Lees meer hierover in een interview in de komende uitgave van TREKKER.