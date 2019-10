Schmotzer-schoffeltechniek naar Kamps de Wild

De import van de Duitse Schmotzer-schoffelmachines en -techniek is verhuisd naar Kamps de Wild in Zevenaar (Gld.).

Importeur Kamps de Wild in Zevenaar heeft per direct de import van Schmotzer-schoffelmachines op zich genomen. Dat de import nu naar Zevenaar verhuist komt omdat de Duitse fabrikant Amazone per 2019 Schmotzer overnam en het feit dat Kamps de Wild al 50 jaar Amazone-importeur is.

Foto: Schmotzer

Schmotzer bouwt sinds 1922 machines voor de mechanische onkruidbestrijding. Het doel van Kamps de Wild is om de Schmotzer-schoffelmachines via het huidige dealernetwerk af te zetten in Nederland.