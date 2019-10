Samson test mest met MRI-scanner

De Deense fabrikant van mesttechniek Samson komt met een nieuwe manier van drijfmestanalyse. Namelijk met een techniek genaamd kernspinresonantie.

Mesttechniekfabrikant Samon test mest met kernspinresonantie. Ofwel: NMR, Nuclear Magnetic Resonance, is een techniek die ook wordt toegepast in MRI-scanners. Volgens Samson is deze techniek nauwkeuriger dan de momenteel veel toegepaste NIR-sensoren voor drijfmestanalyse. Dat komt met name omdat de NMR-technologie gebruikmaakt van directe metingen waardoor geen ijklijnen noch kalibratie nodig zijn. Dat is wel het geval voor NIR-technologie.

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) is een techniek die ook wordt toegepast in MRI-scanners. - Foto: Samson

Eerst op PG II-tanks

De NMR-sensor kan de hoeveelheid stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) in drijfmest bepalen en doet dat met frequenties van 1 tot 70 Hz. Samson ontwikkelde de toepassing samen met het eveneens Deense bedrijf NanoNord dat daarvoor hun Tveskaeg NMR-sensor gebruikt. De NMR-sensor komt als eerste beschikbaar als een mobiel systeem op Samson PG II mesttanks.