Robuustere LRP Profi-spitmachine

Farmax ontwikkelde op vraag uit de markt een spitmachine die de steeds zwaarder wordende aanbouwdelen, zoals zaaimachines, aankan.

De LRP Profi-spitmachine is bedoeld voor middelgrote akkerbouw- en loonwerkbedrijven voor gebruik op lichte tot zware grond. Farmax in Denekamp (Ov.) ontwikkelde de ‘oude’ versie ruim tien jaar geleden als zelfstandige machine. De praktijk is dat gebruikers de spitmachine steeds meer gaan gebruiken in combinatie met andere werktuigen, met name zaaimachines. De vernieuwde LRP Profi is daarom robuuster van constructie met dikker staal en hier en daar laswerk in plaats van gebogen buizen.

Farmax LRP Profi in bedrijf. - Foto’s: Farmax

Verder kan de (optionele) lift zware zaaimachines tillen zonder dat de constructie hier onder lijdt. De gebruiker kan bij bestelling aangeven welke lengte de hefarmen moeten zijn. De extra robuustheid is onder meer een plus bij het wegtransport, dat tegenwoordig met hogere snelheid plaatsvindt en bijgevolg meer deinen bij vluchtheuvels en rotondes.

Nieuwe afdekkap

Andere vernieuwingen zijn de afdekkap bij versies met niet-aangedreven rol. De van PE vervaardigde afscherming is zodanig vormgegeven dat de machine meer inwendige ruimte heeft. De aarde heeft daardoor meer tijd ‘te gaan liggen’. Ook een klantenwens: de positie van de woelpoten is verstelbaar, zodat elke gebruiker ze naar voorkeur kan positioneren. De standaard werkbreedte van de LRP Profi bedraagt 3 meter.

Werktekening van het vernieuwde model dat momenteel wordt gespoten. Voor het eerst in het echt te zien op de stand van Wasse op de Agritechnica.

Agritechnica

Farmax houdt de vernieuwde spitmachine ten doop op de komende Agritechnica, in de stand van Wasse (hal 11, stand E58). Wasse verzorgt de verkoop in Nederland vanuit Hijken (Dr.). De prijs is nog niet vastgesteld.