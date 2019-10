New Holland neemt methaantrekker in productie

De methaantrekker van New Holland is productierijp. Volgend jaar worden er 20 gebouwd.

New Holland bouwt volgend jaar 20 trekkers met methaangasmotoren. Op de komende Agritechnica toont de fabrikant hoe deze trekker er – na verschillende prototypes – daadwerkelijk uit komt te zien.

Het gaat om een 180 pk sterke T6.180. De gastanks (voorop en onder de cabine) verraden dat het gaat om een nieuwe trekker, waar de dieselmotor ontbreekt.

Lees verder onder de foto

Dit is de eerste productierijpe methaantrekker. New Holland toont deze trekker op de komende Agritechnica in Hannover. De gastanks (voorop en onder de cabine) verraden dat het gaat om een trekker met gasmotor. - Foto: New Holland

Fiat Powertrain Technologies

Onder de motorkap ligt een gasmotor van zusterbedrijf Fiat Powertrain Technologies (FPT). Motorenfabrikant FPT heeft al een rijke ervaring met gasmotoren. FPT bouwde namelijk al meer dan 50.000 gasmotoren, en zustermerk Iveco bouwde al meer dan 30.000 vrachtwagens en bussen die op methaangas rijden.

30% lagere bedrijfskosten met methaangas

Methaangas wordt veelal gewonnen bij biogasinstallaties, die soms aanwezig zijn op landbouwbedrijven in Europa. New Holland claimt met methaangas 30% lagere bedrijfskosten te hebben, 10% minder CO2-uitstoot en 80% minder schadelijke stoffen uit te stoten. Bijzonder is dat er geen roetuitstoot bij komt kijken, en dat dus alle complexe nabehandelingstechniek achterwege kan blijven.

Deels naar Frankrijk

New Holland heeft plannen om volgend jaar 20 trekkers te produceren in Basildon, de trekkerfabriek. New Holland zegt al veel aanvragen te krijgen, maar selecteert de eerste kopers zorgvuldig om de trekker nauwkeurig te kunnen opvolgen. Een deel zal in thuismarkt Engeland blijven, en een ander deel van de 20 productietrekkers gaat naar Frankrijk.

Lees verder onder de foto

Dit prototype met methaanmotor werd in 2013 aan het publiek voorgesteld. In 2017 werd deze tijdelijk getest in Nederland bij afvalinzamelaar en -verwerker Rova in Zwolle. - Foto: Matthijs Verhagen

De fabrikant zegt namelijk veel aanvraag te krijgen vanuit Frankrijk omdat daar momenteel veel biogasinstallaties omschakelen van het leveren van elektriciteit naar gas. Juist bij dit soort bedrijven, die met biogasinstallaties zelf aardgas produceren, ziet New Holland kansen. Dan is de komst van de methaantrekker een belangrijke stap richting een energie- en CO2-neutraal landbouwbedrijf.

Eerste productierijpe trekker

In 2013 showde New Holland voor het eerst een prototype trekker met gasmotor, waarbij de gastanks in de cabinestijlen waren geïntegreerd. Die trekker kwam, na veel tests, uiteindelijk in 2017 ook tijdelijk in Nederland proefrijden.

In 2017 presenteerde New Holland de ‘Methaantrekker 2.0’, een prototype met een zeer futuristisch design. Hierbij beloofde de fabrikant dat de trekker inderdaad in 2020 in productie zou gaan.

Lees verder onder de foto

De Methaantrekker 2.0, die op de afgelopen editie van de Agritechnica werd gepresenteerd. De trekker heeft een gewaagd, futuristisch design met veel hightech-snufjes. Het eerste echte productiemodel met methaanmotor deelt dit uiterlijk niet. Of die technische snufjes, zoals o.a. spraakherkenning, voortvloeien naar het productiemodel, is nog niet bekend. - Foto: Mark Pasveer

Op de komende Agritechnica stelt New Holland de eerste productierijpe methaantrekker voor. New Holland stapt hiermee af van het uiterst futuristische design, en kiest er hierbij voor om de trekker sterk te doen laten lijken op de standaard T6.180 met dieselmotor.