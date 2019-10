Lemken Koralin: ultra-vlak en ondiep cultiveren

Inspelend op de trend dat er steeds minder chemische middelen gebruikt mogen worden om onkruid te bestrijden, komt Lemken met de zogenoemde Koralin: een machine om heel ondiep (vanaf 2 cm) stoppels te bewerken, onkruid te doden. En dat ultravlak.

Het is maar net hoe je er naar kijkt: is dit nu een (eco-)cultivator die heel ondiep werkt of een schoffel die over de hele werkbreedte alle stoppels, groenbemesters en onkruiden vlak legt? Feit is dat de Koralin is een Lemken-machine is die op de aankomende Agritechnica geïntroduceerd wordt. De machine bestaat uit een combinatie van schijven en kleine ganzevoet-tanden.

Breed en ondiep alles losmaken, dat is wat de Lemken Koralin doet. Doel: onkruiden, stoppels en groenbemesters bewerken. Lemken ziet deze machine als alternatief wanneer chemische middelen minder of niet meer zijn toegestaan. - Foto's: Lemken

Combinatie van systemen

Volgens Lemken is het de combinatie van beide systemen waardoor je ondiep goed – zelfs hogere groenbemesters – goed kunt verwerken. De schijven breken eerst de bodem open, net voordat de kleine ganzevoet-beitels hun werk doen. Elke snede loopt telkens voor de punt en de flanken van de ganzevoet-beitels. Het tandenveld kan hierdoor makkelijker in de bodem doordringen en zonder verstoppingen werken, zo beloven de mensen van Lemken. De scharen verslijten minder snel en gaan gegarandeerd drie keer zo lang mee.

De Koralin bestaat uit een combinatie van vlakke ganzevoet-beitels en schijven. Met name de schijven zijn essentieel om langere gewassen te verwerken en te voorkomen dat gewas(resten) opstroppen.

Werking

De snijschijven zitten bevestigd aan bladveren en kunnen naar wens dieper en ondieper gezet worden en wie er goed mee experimenteert (naar gelang de grondsoort) kan de schijven zo instellen dat het de verkruimeling van de grond ten goede komt, evenals het voorkomen van het verdichten van de grond onder de ganzevoet-beitels. Laatste zijn symmetrisch in drie rijen geplaatst met een tandafstand van 30 centimeter en overlappen elkaar telkens met 2,5 centimeter. De ganzevoet-beitels snijden in werkdiepten van twee tot maximaal tien centimeter de wortels van het onkruid of de groenbemestingsgewassen horizontaal door als een mes. Dit maakt de Koralin bij uitstek geschikt om het oppervlak meerdere keren te snijden met telkens een iets grotere werkdiepte. Optioneel zijn er beitels leverbaar die voor een langere levensduur zijn voorzien van hardmetaal. Hierdoor worden de slijtagekosten en onderhoudsintervallen tijdens het hoogseizoen tot een minimum beperkt.

Deze nieuwe machine is leverbaar in werkbreedten van 6,6 en 8,4 meter en in 2020 in beperkte aantallen verkrijgbaar.